―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から15日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.1　ケアネット <2150>
　25年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結経常利益は前年同期比20.4％増の11.8億円に伸び、通期計画の23.7億円に対する進捗率は5年平均の46.6％を上回る50.0％に達した。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<2150> ケアネット 　　東Ｐ 　 +38.93 　　8/13　　上期　　　 20.45
<8136> サンリオ 　　　東Ｐ 　 +31.22 　　8/ 8　　　1Q　　　 72.63
<7550> ゼンショＨＤ 　東Ｐ 　 +30.80 　　8/ 8　　　1Q　　　 -8.54
<8050> セイコーＧ 　　東Ｐ 　 +29.33 　　8/ 8　　　1Q　　　 56.75
<3968> セグエＧ 　　　東Ｐ 　 +26.55 　　8/13　　上期　　　 -8.39

<5706> 三井金 　　　　東Ｐ 　 +23.59 　　8/ 8　　　1Q　　　-61.75
<2607> 不二製油 　　　東Ｐ 　 +22.24 　　8/ 8　　　1Q　　　-52.76
<6844> 新電元 　　　　東Ｐ 　 +21.02 　　8/ 8　　　1Q　　　186.14
<7936> アシックス 　　東Ｐ 　 +20.25 　　8/13　　上期　　　 35.98
<5101> 浜ゴム 　　　　東Ｐ 　 +17.96 　　8/12　　上期　　　-19.74

<3925> ダブスタ 　　　東Ｐ 　 +17.66 　　8/13　　　1Q　　　-36.13
<5288> アジアパイル 　東Ｐ 　 +17.54 　　8/12　　　1Q　　　264.15
<2585> Ｌドリンク 　　東Ｐ 　 +16.27 　　8/13　　　1Q　　　 18.73
<6310> 井関農 　　　　東Ｐ 　 +16.08 　　8/ 8　　上期　　　 53.58
<7092> ＦＦＪ 　　　　東Ｐ 　 +15.08 　　8/14　　　1Q　　　 48.81

<4301> アミューズ 　　東Ｐ 　 +15.04 　　8/14　　　1Q　　　267.22
<6753> シャープ 　　　東Ｐ 　 +14.95 　　8/ 8　　　1Q　　　　黒転
<4051> ＧＭＯ－ＦＧ 　東Ｐ 　 +14.57 　　8/ 8　　　3Q　　　 28.24
<3924> ランドコンピ 　東Ｐ 　 +14.00 　　8/13　　　1Q　　　 46.77
<3252> 地主 　　　　　東Ｐ 　 +13.00 　　8/14　　上期　　　-55.30

<6332> 月島ＨＤ 　　　東Ｐ 　 +12.86 　　8/ 8　　　1Q　　　 87.67
<4613> 関西ペ 　　　　東Ｐ 　 +12.81 　　8/ 8　　　1Q　　　-27.84
<4686> ジャスト 　　　東Ｐ 　 +12.74 　　8/ 8　　　1Q　　　 24.45
<6728> アルバック 　　東Ｐ 　 +12.30 　　8/13　本決算　　　 -0.37
<4828> ビーエンジ 　　東Ｐ 　 +12.14 　　8/ 8　　　1Q　　　 47.93

<3397> トリドール 　　東Ｐ 　 +12.00 　　8/14　　　1Q　　　 66.98
<4323> 日シス技術 　　東Ｐ 　 +11.47 　　8/13　　　1Q　　　 60.06
<4449> ギフティ 　　　東Ｐ 　 +11.41 　　8/14　　上期　　　 72.61
<285A> キオクシア 　　東Ｐ 　 +11.30 　　8/ 8　　　1Q　　　-72.64
<4662> フォーカス 　　東Ｐ 　 +11.02 　　8/ 8　　　1Q　　　161.79

<6254> 野村マイクロ 　東Ｐ 　 +10.97 　　8/ 8　　　1Q　　　 58.30
<1980> ダイダン 　　　東Ｐ 　 +10.83 　　8/ 8　　　1Q　　　373.69
<9612> ラックランド 　東Ｐ 　 +10.68 　　8/14　　上期　　　 27.19
<4631> ＤＩＣ 　　　　東Ｐ 　 +10.65 　　8/ 8　　上期　　　　1.32
<6361> 荏原 　　　　　東Ｐ 　 +10.55 　　8/14　　上期　　　　9.45

<1969> 高砂熱 　　　　東Ｐ　　 +9.79 　　8/ 8　　　1Q　　　274.78
<7925> 前沢化成 　　　東Ｐ　　 +9.44 　　8/ 8　　　1Q　　　 39.15
<6498> キッツ 　　　　東Ｐ　　 +9.21 　　8/ 8　　上期　　　 13.96
<5121> 藤コンポ 　　　東Ｐ　　 +9.09 　　8/ 8　　　1Q　　　 38.81
<5105> ＴＯＹＯ 　　　東Ｐ　　 +8.92 　　8/ 8　　上期　　　-26.84

<6785> 鈴木 　　　　　東Ｐ　　 +8.87 　　8/ 8　本決算　　　　5.68
<4755> 楽天グループ 　東Ｐ　　 +8.63 　　8/ 8　　上期　　　　赤拡
<3659> ネクソン 　　　東Ｐ　　 +8.60 　　8/13　　上期　　　-41.61
<6914> オプテクスＧ 　東Ｐ　　 +8.47 　　8/ 8　　上期　　　-11.80
<9416> ビジョン 　　　東Ｐ　　 +8.46 　　8/ 8　　上期　　　　5.59

<6592> マブチ 　　　　東Ｐ　　 +8.29 　　8/14　　上期　　　-40.36
<3763> プロシップ 　　東Ｐ　　 +8.24 　　8/ 8　　　1Q　　　162.50
<4028> 石原産 　　　　東Ｐ　　 +8.14 　　8/ 8　　　1Q　　　 49.66
<3663> セルシス 　　　東Ｐ　　 +8.03 　　8/ 8　　上期　　　 24.67
<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ 　東Ｐ　　 +7.99 　　8/12　　上期　　　 21.68

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした15日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース