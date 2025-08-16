決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】 … サンリオ、楽天グループ、キオクシア (8月8日～14日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から15日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.1 ケアネット <2150>
25年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結経常利益は前年同期比20.4％増の11.8億円に伸び、通期計画の23.7億円に対する進捗率は5年平均の46.6％を上回る50.0％に達した。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<2150> ケアネット 東Ｐ +38.93 8/13 上期 20.45
<8136> サンリオ 東Ｐ +31.22 8/ 8 1Q 72.63
<7550> ゼンショＨＤ 東Ｐ +30.80 8/ 8 1Q -8.54
<8050> セイコーＧ 東Ｐ +29.33 8/ 8 1Q 56.75
<3968> セグエＧ 東Ｐ +26.55 8/13 上期 -8.39
<5706> 三井金 東Ｐ +23.59 8/ 8 1Q -61.75
<2607> 不二製油 東Ｐ +22.24 8/ 8 1Q -52.76
<6844> 新電元 東Ｐ +21.02 8/ 8 1Q 186.14
<7936> アシックス 東Ｐ +20.25 8/13 上期 35.98
<5101> 浜ゴム 東Ｐ +17.96 8/12 上期 -19.74
<3925> ダブスタ 東Ｐ +17.66 8/13 1Q -36.13
<5288> アジアパイル 東Ｐ +17.54 8/12 1Q 264.15
<2585> Ｌドリンク 東Ｐ +16.27 8/13 1Q 18.73
<6310> 井関農 東Ｐ +16.08 8/ 8 上期 53.58
<7092> ＦＦＪ 東Ｐ +15.08 8/14 1Q 48.81
<4301> アミューズ 東Ｐ +15.04 8/14 1Q 267.22
<6753> シャープ 東Ｐ +14.95 8/ 8 1Q 黒転
<4051> ＧＭＯ－ＦＧ 東Ｐ +14.57 8/ 8 3Q 28.24
<3924> ランドコンピ 東Ｐ +14.00 8/13 1Q 46.77
<3252> 地主 東Ｐ +13.00 8/14 上期 -55.30
<6332> 月島ＨＤ 東Ｐ +12.86 8/ 8 1Q 87.67
<4613> 関西ペ 東Ｐ +12.81 8/ 8 1Q -27.84
<4686> ジャスト 東Ｐ +12.74 8/ 8 1Q 24.45
<6728> アルバック 東Ｐ +12.30 8/13 本決算 -0.37
<4828> ビーエンジ 東Ｐ +12.14 8/ 8 1Q 47.93
<3397> トリドール 東Ｐ +12.00 8/14 1Q 66.98
<4323> 日シス技術 東Ｐ +11.47 8/13 1Q 60.06
<4449> ギフティ 東Ｐ +11.41 8/14 上期 72.61
<285A> キオクシア 東Ｐ +11.30 8/ 8 1Q -72.64
<4662> フォーカス 東Ｐ +11.02 8/ 8 1Q 161.79
<6254> 野村マイクロ 東Ｐ +10.97 8/ 8 1Q 58.30
<1980> ダイダン 東Ｐ +10.83 8/ 8 1Q 373.69
<9612> ラックランド 東Ｐ +10.68 8/14 上期 27.19
<4631> ＤＩＣ 東Ｐ +10.65 8/ 8 上期 1.32
<6361> 荏原 東Ｐ +10.55 8/14 上期 9.45
<1969> 高砂熱 東Ｐ +9.79 8/ 8 1Q 274.78
<7925> 前沢化成 東Ｐ +9.44 8/ 8 1Q 39.15
<6498> キッツ 東Ｐ +9.21 8/ 8 上期 13.96
<5121> 藤コンポ 東Ｐ +9.09 8/ 8 1Q 38.81
<5105> ＴＯＹＯ 東Ｐ +8.92 8/ 8 上期 -26.84
<6785> 鈴木 東Ｐ +8.87 8/ 8 本決算 5.68
<4755> 楽天グループ 東Ｐ +8.63 8/ 8 上期 赤拡
<3659> ネクソン 東Ｐ +8.60 8/13 上期 -41.61
<6914> オプテクスＧ 東Ｐ +8.47 8/ 8 上期 -11.80
<9416> ビジョン 東Ｐ +8.46 8/ 8 上期 5.59
<6592> マブチ 東Ｐ +8.29 8/14 上期 -40.36
<3763> プロシップ 東Ｐ +8.24 8/ 8 1Q 162.50
<4028> 石原産 東Ｐ +8.14 8/ 8 1Q 49.66
<3663> セルシス 東Ｐ +8.03 8/ 8 上期 24.67
<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ 東Ｐ +7.99 8/12 上期 21.68
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした15日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース