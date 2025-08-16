声優・櫻井智さんが多臓器がん悪化のため死去、アニメ「るろうに剣心」巻町操役など
声優の櫻井智さんが、8月13日に亡くなったことがわかった。所属事務所が公式X（Twitter）で訃報を伝えている。
公式Xでは「櫻井智永眠のお知らせ」として、「櫻井智はかねてから治療中であった多臓器癌の症状が悪化したため8月4日に緊急入院となりましたが、症状が改善せずに誠に残念ながら8月13日に永眠しました。生前に頂戴しました多くの声援ならびにお見舞いのメッセージに深く御礼申し上げます」と報告。
そして「櫻井智は病気からの完全なる復活を目指し、治療には常に私どもと一緒に前向きに懸命に取り組んでいましたが、このような結果となってしまい、私どもは大変悔しく悲痛な思いに暮れています。応援してくださっていた皆様には深くお詫び申し上げます」「葬儀は私人として近親者のみで行われますので葬儀に関するお問い合わせ、取材はお控えくださいますようお願い申し上げます。ファンの皆様とのお別れ会は後日に執り行うことも検討してまいります」と伝えている。
櫻井さんは1987年、3人組アイドル・レモンエンジェルのメンバーとして芸能界デビュー。その後、声優に転身し、「マクロス7」のミレーヌ・ジーナス役、「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-」の巻町操役などを務め、“アイドル声優”として活躍した。
公式Xでは「櫻井智永眠のお知らせ」として、「櫻井智はかねてから治療中であった多臓器癌の症状が悪化したため8月4日に緊急入院となりましたが、症状が改善せずに誠に残念ながら8月13日に永眠しました。生前に頂戴しました多くの声援ならびにお見舞いのメッセージに深く御礼申し上げます」と報告。
櫻井さんは1987年、3人組アイドル・レモンエンジェルのメンバーとして芸能界デビュー。その後、声優に転身し、「マクロス7」のミレーヌ・ジーナス役、「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-」の巻町操役などを務め、“アイドル声優”として活躍した。