石山寺店名物の「石餅」をのせたかき氷も！東武百貨店 池袋本店「滋賀・京都・福井・大阪展」
東武百貨店 池袋本店では、2025年8月14日(木)から8月19日(火)までの6日間、「滋賀・京都・福井・大阪展」を開催。
場所 ：東武百貨店 池袋本店 8階催事場(約210坪)
期間 ：2025年8月14日(木)〜8月19日(火)
営業時間：午前10時〜午後7時
※お食事処・イートインは閉場30分前がラストオーダーとなります。
かき氷やわらび餅をはじめとするひんやり涼スイーツと、お肉や鰻を使ったスタミナグルメは夏の暑さを乗り切る強い味方です。
東武限定のお弁当を2種類販売するほか、鯖寿司も初出店を含む4店舗で展開します。
◆厳しい残暑に見た目も涼やかなスイーツ！
【叶 匠壽庵】[滋賀]
「石餅かき氷」
イートイン 801円(1杯)
(抹茶/みぞれ)
石山寺店名物の「石餅」をのせたかき氷。
特製の濃厚な抹茶蜜、氷になじみやすいように特別に炊いたつぶ餡、口どけの良い氷が楽しめます。
叶 匠壽庵
【福寿園】[京都]
「抹茶ラテアイスフロート」
イートイン770円(1杯)
《各日数量限定》
抹茶ラテに抹茶アイスクリーム、かわいい手まり麩とあずきをトッピング。
宇治抹茶を使用したお茶屋さんの冷たいドリンク。
福寿園
【京だんご 藤菜美】[京都]
(1)「わらび餅3色詰合せ」1,301円
(1折/きなこ、抹茶、黒糖)
国産大豆の皮むききな粉、宇治抹茶、波照間の黒糖の3種類それぞれが味わい深い逸品。
(2)「茶の露 ほろり」401円(1個)
本わらび粉を使用、なめらかなわらび餅とほろりと溶ける抹茶寒天。
※(1)のみ実演
京だんご 藤菜美
【ゴーイングナッツ】[滋賀・初出店]
「美味なヴィーガンジェラート」
イートイン880円(1個)
《各日販売予定50点》
乳製品や卵を使わず、国産の葛・有機豆乳・てんさい糖、100％ナッツバターを使用。
こだわりのナッツとドライフルーツ、滋賀県産の木イチゴをトッピング。
ゴーイングナッツ
◆夏を乗り切るスタミナグルメ！
【近江牛の千成亭】[滋賀・実演・東武限定品]
「近江牛ステーキ重」
2,970円(1折)《各日販売予定50点》
サーロインの口に広がるうま味となめらか食感が楽しめる一折。
近江牛の千成亭
【大徳寺さいき家】[京都・実演]
「うな玉・黒毛和牛すき焼き弁当」
2,484円(1折)
国産鰻と黒毛和牛すき焼き、ふんわり柔らかな京だし巻きのお弁当。
大徳寺さいき家
【本家第一旭】[京都・お食事処・東武限定品]
「三種のチャーシュー麺」
1,650円(1杯)
老舗の行列が出来るラーメン店が出店！
国産チャーシューたっぷりの東武限定スタミナラーメン。
本家第一旭
◆鯖の棒寿司に焼き鯖寿司 滋賀・京都・福井の味を食べ比べ！
食と文化を運ぶ道として活用されてきた、小浜と京都をつなぐ4つのルートで鯖が最も多く運ばれたことから「鯖街道」と呼ばれるようになりました。
そのルートである滋賀・京都・福井の鯖の棒寿司や焼き鯖寿司を紹介します。
【団十郎】[滋賀・実演・初出店]
(1)「鯖の海苔巻き」 918円(4切入)
(2)「さば押し寿司」 1,620円(6切入)
団十郎
【京都 御室 佐近】[京都]
「京の鯖寿し」
1,782円(昆布有・無/4切ずつ)
京都 御室 佐近
【一乃松】[福井]
「焼鯖寿し」
1,431円(1本)
一乃松
◆みんな大好き大阪グルメ！
【たこ焼き発祥の店 大阪玉出 会津屋】[実演]
「元祖たこ焼き」
701円(12個入)
たこ焼き発祥の店 大阪玉出 会津屋
【いかやき やまげん】[実演]
「大阪名物！玉子入りいかやきねぎ入り」
(ソース味・醤油味)432円(1枚)
いかやき やまげん
【宝隆丸】[実演]
「串揚げおまかせ10本セット」
1,620円(10本入)
《各日販売予定30点》
宝隆丸
※写真はイメージです。
※表示価格は「消費税込み」の価格です。
店内の飲食スペースでお召しあがり(お食事処・イートイン)の場合は「消費税率10％」の価格となります。
※数に限りがあります。
※8月14日(木)時点の内容です。
