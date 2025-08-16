「チョコレート」（2011年）でアカデミー賞の主演女優賞を獲得した女優ハル・ベリーが、59歳の誕生日である14日、元夫デビッド・ジャスティスの先日のコメントに対する皮肉を込めた投稿をした。アトランタ・ブレーブスなどで活躍した元メジャーリーガーのデビッドは先日、離婚理由として、ハルが家庭的でないことを挙げていた。これに対してハルは、誕生日のインスタグラムへの恋人ヴァン・ハントとの楽しそうな休暇の様子と17歳と11歳の子供からの「ママへ」と書かれたバースデーカードの写真を投稿。「ふぅ、料理に掃除、子育て中」とキャプションをつけた。



【写真】元夫デビッドはブレーブスでワールドシリーズも制覇した

デビッドは先日、ハルの仕事と独立心が、2人の4年間の結婚生活において、大きな問題となっていたと明かしていた。



デビッドはマット・バーンズのポッドキャスト番組「オール・ザ・スモーク」に出演した際、「人間関係に関する僕の知識、理解、知恵がとにかく乏しかった。だから自分の母親のことを考えてたんだ。僕は中西部の出身だから、当時、妻とは料理や掃除をすべきだという昔ながらの考えが頭にあった」と告白。「それで『一緒に子供を持つとしたら、この女性と子供を持ち、家族を築きたいか？』と考えた。当時の若い自分は、彼女は料理も掃除もしないし、母性もあまり感じられないって、問題を感じ始めた」と振り返っていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）