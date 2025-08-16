“びしょ濡れフェスの女神”クォン・ウンビ、色白肌際立つ洗練されたスタイルに視線釘付け【独自写真】

歌手クォン・ウンビが仁川（インチョン）国際空港に登場した。

【画像】こぼれ落ちそう！クォン・ウンビの“びしょ濡れ”ステージ

8月16日、クォン・ウンビは海外でのスケジュールのため、仁川国際空港第1旅客ターミナルを通じて出国した。

彼女は、華やかなルックスとシックなファッションで空港に出迎えに来たファンを熱狂させた。

彼女が空港で披露したファッションは、シックでありながらもカジュアルな魅力が際立つスタイルだった。白いグラフィックTシャツのうえに黒色のベストを重ねて、モダンな雰囲気を演出した。

ボトムズは、ダークウォッシュのデニムパンツと黒色のベルトで下半身の線をきれいに見せ、MZ世代らしい軽快さを披露した。足首にまで届くワイドなシルエットのデニムは、気楽さとスタイリッシュさを同時に表現し、黒色のサンダルで足先までおしゃれに仕上げた。

クォン・ウンビ

スタッドのディテールがポイントの黒色のトートバッグを持って片手で髪の毛をかきあげる自然なポーズまで、全体的に自然でありながら彼女だけが表現できる洗練された空港ファッションを完成させた。

特に、美人の典型といわれている卵型の顔に深く澄んだ目、高い鼻、厚い唇、白玉のような肌は、クォン・ウンビのファッションをより華やかに強調した。

なお、クォン・ウンビはガールズグループIZ*ONEのリーダーとして活動した後、去る2021年8月にソロ歌手としてデビューした。

2023年、音楽フェスティバル「WATERBOMB」を通じて「WATERBOMBの女神」というあだ名を手に入れ、韓国のファンを熱狂させた。今年も3年連続で「WATERBOMB」のヘッドライナーとして活躍し、“サマークイーン”の名を守っている。

◇クォン・ウンビ プロフィール

1995年9月27日生まれ。2018年に韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEのメンバーとしてデビューした。2014年に一度ガールズグループYe-Aのメンバーとして芸能活動を行っており、当時の芸名はカジュ。IZ*ONEではリーダーを務めた。端正な顔立ちでクールな印象を与える一方で、ネット上では「天然」や「ポンコツリーダー」と呼ばれたことも。IZ*ONE解散後、2021年8月に1stミニアルバム『OPEN』でソロデビューを果たした。