ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「アンジュルム」と「つばきファクトリー」が16日、それぞれの公式X（旧ツイッター）を更新。新メンバーの加入を発表した。

アンジュルムに長野桃羽（ながの・ももは、15）、つばきファクトリーに西村乙輝（にしむら・いつき、14）が加入する。2人ともハロプロ研修生。「新メンバーが加入しパワーアップしたアンジュルム・つばきファクトリーを、これからも応援よろしくお願いいたします！」と呼びかけた。

長野は福岡県出身の中学3年生。趣味はご飯を食べること、カラオケ、絵を描くこと。2025年2月からハロプロ研修生に所属。華のあるルックスで話題になった。5月に開催された「Hello! Project 研修生発表会2025〜春の公開実力診断テスト〜」では初参加とは思えない安定感のあるパフォーマンスで「ダンス賞」を受賞した。

西村は神奈川県出身の中学3年生。趣味はハロー！プロジェクトのコンサートに行くこと、CDショップでハロー！プロジェクトのCDを探すこと。24年2月からハロプロ研修生に所属している。高い歌唱力とハロプロ愛あふれるパフォーマンスで、「Hello! Project 研修生発表会2025〜春の公開実力診断テスト〜」で最も優れたパフォーマンスを見せた研修生に贈られる「ベストパフォーマンス賞」を受賞した。

16、17日に千葉県船橋市の「LaLa arena TOKYO―BAY」で開催される「ハロ！コン2025」でハロプロのいずれかのグループに新メンバーが加入することが発表されていた。