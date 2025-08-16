X（旧Twitter）で話題になっているのは、距離感がバグすぎるハスキーさんのお姿。まさかのギャグ漫画すぎる光景は記事執筆時点で669万回を超えて表示されており、18万件のいいねが寄せられることとなりました。

"距離感がバグすぎる"ハスキー犬

Xアカウント『@bigbabyash2020』に投稿されたのは、シベリアンハスキー「アッシュ」くんのお姿。この日、飼い主さんは『ハスキーあるある』のひとつを証明する1枚のお写真を投稿。

その光景があまりにもギャグ漫画すぎると話題になっているのです。

衝撃の『ギャグ漫画すぎる光景』が18万いいね

ドッグランでゴールデンレトリバーさんにご挨拶をするため、駆け寄った勢いのままにハグをするかのような距離感で近づこうとしたというアッシュくん。

大型犬種のなかでもその持ち前のフレンドリーさには定評のあるゴールデンレトリバーですが、さすがにアッシュくんの勢いに驚いたのか…ゴールデンレトリバーさんは背後にいる飼い主さんに身を任せ、白目が見えるほどの横目でギャグ漫画のような表情を見せたのだとか。

まさに『コミュ力おばけ』と呼ぶにふさわしいアッシュくんの勢い、その勢いに押され『ヒエッ…』なんて声が聞こえてきそうなゴールデンレトリバーさんの表情。

漫画のワンシーンでしか見ることができないようなその面白すぎる光景は、多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「人懐っこいレトリバーがコミュ力化け物ハスキーに慄いてるの草」「ゴルが引くってさすがハスキー」「引き顔、人間味ありすぎないかｗ」「お手本のような陽気で距離感バグイッヌとドン引きーヌで最高」など多くのコメントが寄せられています。

甘えん坊でわんぱくな男の子

2020年4月28日生まれのアッシュくんは、甘えん坊でわんぱくな男の子。凛々しく、神々しさをも感じさせる美貌の持ち主でありながら、飼い主さんの前で見せる赤ちゃんのような仕草や行動のギャップはあまりにも愛おしいもの。

飼い主さんに溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすアッシュくんのお姿は、日々多くの人々にシベリアンハスキーの魅力や癒やし、たくさんの笑顔を届け続けています。

