¡Úµð¿Í¡Û¾¾°æ½¨´î»á¤¬Ä¶¹ë²Ú£Ï£ÂÁê¼ê¤Ë¥Î¡¼¥Ð¥ó¥Ô¥Ã¥Á¡Ö´ÆÆÄ¤¬¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×
¡¡µð¿Í£Ï£Â¤Î¾¾°æ½¨´î»á¡Ê£µ£±¡Ë¤¬£±£¶Æü¤Î¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄÄÉÅé»î¹ç¡×¡Êµð¿Í¡½ºå¿ÀÀï¡áÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤ÏËÌÌîÉð»á¤ä¥Õ¥¡¥ó¤é¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿Ä¹Åè½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥Ç¥ª¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ëµå¾ìÁ´ÂÎ¤Ç¡Ö£³£³¡×ÉÃ´Ö¤ÎÌÛ¤È¤¦¤¬¤µ¤µ¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¡¢Åê¼êÌò¤Ë¾¾°æ»á¡¢º¸ÂÇÀÊ¤Ë²¦Äç¼£»á¡¢±¦ÂÇÀÊ¤ËÁ°´ÆÆÄ¤Î¸¶Ã¤ÆÁ»á¡¢Êá¼êÌò¤Ë°¤Éô´ÆÆÄ¡¢¿³È½Ìò¤Ë¹â¶¶Í³¿»á¤¬ÊÂ¤ÖàÄ¶¹ë²Úá¥¥ã¥¹¥È¤¬¼Â¸½¡£¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë´é¤Ö¤ì¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¾¾°æ»á¤â¶ÛÄ¥¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢ÅêµåÁ°¤ËÇòµå¤òÅ·¤Ë·Ç¤²¤¿¸å¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤¬·Ç¤²¤ë¥ß¥Ã¥È¤Ø¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÇòµå¤òÅê¤¸¤¿¡£
¡¡ÂçÌò¤ò½ª¤¨¤¿¾¾°æ»á¤Ï¡Ö¤Û¤Ã¤È¤·¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£Î¾ÂÇÀÊ¤ËÂç¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Æµ×¡¹¤Ë¥Ó¥Ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤ò¹ðÇò¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯Åêµå¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡ÖÅêµå¡Ê¼«ÂÎ¡Ë¤Ï¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÊÄ¹Åè¡Ë´ÆÆÄ¤¬¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Ä¶Ëþ°÷¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸·ë¤·¤¿¤³¤ÎÆü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¡£¾¾°æ»á¤âÂçÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤¬¡Ö¡ÊÄ¹Åè¡Ë´ÆÆÄ¤¬°ìÈÖ´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£¾ï¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ï´ÆÆÄ¼«¿È¤¬´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥ß¥¹¥¿¡¼¤Î»×¤¤¤òÂåÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ï¸½ºß¥²¡¼¥àº¹£±£±¤Ç¼ó°Ìºå¿À¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¾õ¶·¡£¡Ö¿ô»úÅª¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Í¥¾¡¡¢¥Ú¥Ê¥ó¥È¤Ï¼è¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ºòÇ¯¤ÎµÕ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡£¤½¤ì¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°¤Éôµð¿Í¤ÎµÕ½±¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£