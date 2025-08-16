【スタッフォードシャー（英中部）＝工藤武人】英国の対日戦勝８０年を記念する式典が１５日、中部スタッフォードシャーにある戦没者追悼施設で開かれた。

式典には、旧日本軍と戦った退役軍人やチャールズ国王、スターマー首相が出席した。英軍と戦火を交えた旧日本兵の家族が招待され、追悼施設内にある英兵の慰霊碑に花輪を手向けた。

チャールズ国王は１５日に発表したメッセージで、広島と長崎の原爆被害に触れ「いかなる国も再び犠牲を払うことがないことを祈る」と訴えた。

式典には日本の鈴木浩駐英大使も出席した。英領だったインド北東部の攻略を目指した「インパール作戦」や、ビルマ（現ミャンマー）戦線に従軍した旧日本兵の家族も駆けつけた。

参加者の一人、マクドナルド昭子さん（７４）は、父がインパール作戦などに従軍した。英国人と結婚し、英東部エセックスを拠点に日英の元兵士や家族の和解と相互理解を図る両国の民間団体「ビルマ作戦協会」の会長を務める。

マクドナルドさんは、式典の配布資料で昨年の天皇、皇后両陛下の訪英が紹介されたことを例に「これまでにないことで、前向きな変化だ」と話した。