サービスが充実していると思うゴールドカードランキング！ 2位「楽天ゴールドカード」、1位は？
アドバイザーナビは、7月2〜9日の期間、全国20〜70代の男女210人を対象に、ゴールドカードの利用実態に関するアンケートを実施し、その中からサービスが充実していると思うゴールドカードランキングを発表しました。
調査では、旅行保険や空港ラウンジ、優待サービスの充実度が高いカードに票が集まりました。
【17位までの全ランキング結果を見る】
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュース編集部の編集者。SNSトレンドやSEOライティングに強みがあり、旅行・カルチャー・エンタメを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が趣味。
(文:坂上 恵)
2位：楽天ゴールドカード／17.6％は「楽天ゴールドカード」です。楽天市場での買い物では、SPU（スーパーポイントアッププログラム）により通常よりも多くのポイントが還元されます。さらに、利用付帯の海外旅行傷害保険や、国内主要空港・一部海外空港のラウンジを年2回無料で利用できる特典もあり、普段のショッピングから旅行まで幅広く役立ちます。
1位：三井住友カード ゴールド（NL）／21.9％1位は「三井住友カード ゴールド（NL）」です。年間100万円以上の利用で、翌年度以降は年会費5500円（税込、2025年現在）が永年無料に。海外旅行傷害保険（最高2000万円）や国内旅行傷害保険が付帯し、羽田空港・成田空港・関西国際空港・中部国際空港などの主要空港ラウンジや、ホノルル空港のカードラウンジを無料で利用可能です。また、セブン-イレブンやマクドナルドなど対象店舗でのスマホタッチ決済では高還元率が適用されます。
