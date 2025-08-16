ムカッ…今日はもう話したくない！怒りが湧く彼氏の一言９パターン
カップルも付き合いが長くなると、お互いに遠慮がなくなるもの。何気なく口にした無神経な一言が、密かに彼女の怒りを買うことは多いようです。そこで今回は10代から30代の独身女性335名に聞いたアンケートを参考に、「キレるほどじゃないけど『今日はもう話したくない！』と思った彼氏の一言９パターン」をご紹介します。
【１】自分の友人関係と比較して、「キミって友達少ないよね」と何気なく言う
「その分、深い付き合いしてるの！」（20代女性）というように、本人の資質や性格によって、友達との付き合い方は変わるもの。彼氏といえど、交友関係に口出しすべきではないようです。自分の「友達の多さ」を自慢するのも、同じく避けるべきでしょう。
【２】些細な質問に対して「どっちでもいいよ、そんなの」と生返事を繰り返す
「やる気がないなら、もう帰るよ」（20代女性）など、話を真剣に聞かない態度は、デートを楽しみにしてきた彼女に対して失礼なようです。彼女と二人で過ごしている間はコミュニケーションに集中し、些細な質問にも全力で答えることを心がけたいものです。
【３】レストランで食事中に「これマズすぎ」と料理にダメ出しする
「せっかくの食事が台無し。選んだのは自分じゃん」（20代女性）など、食事に対する過剰なダメ出しは、一緒に食べる彼女の気分を害するようです。まずくても「ちょっと微妙」と苦笑いするくらいにとどめて、残さず食べるのがムードを壊さないコツでしょう。
【４】「前の彼女は巨乳だったんだよね」など、過去の恋人と比較してくる
「だったら別れなきゃよかったのに」（20代女性）など、過去の彼女と比べるような発言は、彼女のプライドを傷つけるようです。仮にポジティブな比較であっても、「ほかの女性と比べること」自体がNGと心得え、口に出さないように気をつけるべきでしょう。
【５】「どうせ女にはわからないよ」と、説明する努力もしない
「『どうせ男にはわからない』って言われたらイラっとしない？」（20代女性）など、性別の違いを理由に理解を拒絶すると、女性は腹が立つようです。どんな質問でも面倒くさがらずにキチンと説明することで、「話が通じる彼氏」と思ってもらえそうです。
【６】仲の良い異性の友人について、「男女の友情とかありえない」と妙に疑う
「自分の感覚が絶対正しいと思わないで」（20代女性）など、男女の友情が成立するかどうかは、人によって意見が異なるようです。一方的に浮気を疑うことは避け、「仲が良すぎて妬ける」など、かわいいと思われる程度のヤキモチにとどめておきましょう。
【７】「いい歳なんだから、その服は派手じゃない？」など、年齢のことをやたらと持ち出す
「年齢のことばっか言わないでよ！」（20代女性）など、彼氏の喜ぶ顔が見たくて美を磨こうとしている女性に、「いい歳」という言葉はご法度のようです。どんなに親しい間柄でも、女性の年齢についてネガティブなことを言わないのが男性のマナーと心得ましょう。
【８】デートの行き先を提案したのに、「それはヤダ」と否定するだけで代案を出さない
「ちょっとは自分でも考えなよ」（10代女性）など、デートプランを考える素振りも見せない彼氏に対して、イライラしている彼女は多いようです。彼女の提案を否定するなら、なぜダメなのかをきちんと説明し、代わりのアイデアを出すことが必要でしょう。
【９】PCなど苦手な作業をしているとき、「そんなこともできないの？」と嫌味を言う
「じゃああなたには苦手なことがないの？」（20代女性）など、何気ない嫌味な一言が彼女を不快にさせるようです。人には必ず得手不得手があるもの。短所をわざわざ指摘せず、彼女のいい所に目を向けて褒めることを意識すべきでしょう。
信頼している恋人同士だからこそ、無神経な一言の破壊力は大きいもの。付き合いが長くなっても相手を尊敬する気持ちを忘れず、礼儀を持って接したいものです。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2013年5月23日（木）から5月29日（水）まで
対象：合計335名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
