◇セ・リーグ 巨人―阪神（2025年8月16日 東京D）

巨人は、16日の阪神戦（東京ドーム）を6月3日に89歳で死去した終身名誉監督の長嶋茂雄さんの追悼試合として開催した。

試合前から東京ドーム内1階、一塁側のコンコース奥に約200人の長蛇の列が発生。長嶋さんが豪快にヘルメットを飛ばしながら空振りする写真と2ショットを撮ることができるスポットにファンが殺到した。

試合前の追悼セレモニーの冒頭では大型ビジョンに特別映像が流され、ビートたけしやファンがメッセージを送った。

故郷・千葉の球児のファーストピッチの後に、背番号3にちなんで33秒間の黙とう。国歌独唱はミュージカル俳優の山崎育三郎が歌い上げた。

超豪華メンバーが集結したセレモニアルピッチは、ボールを届けるボールデリバリー役に堀内恒夫氏（77）。投手に松井秀喜氏（51）、捕手は阿部慎之助監督（46）、左打席にソフトバンク・王貞治会長（85）、右打席には原辰徳オーナー付特別顧問（67）が立ち、審判は高橋由伸氏（50）が務めた。

その後、長嶋さんの次女の長嶋三奈さん、ベースデリバリーを行った中畑清OB会長（71）も加わってプレーボールコールを行った。

▼国歌独唱を務めた山崎育三郎

僕の人生のベスト3に入る心にグッとくる瞬間でした。モニターに映る長嶋監督に届けという思いで全身全霊で歌わせて頂きました。29年前の野球少年だった頃の自分に見せてあげたい景色でした。本当にありがとうございました。