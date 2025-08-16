yamaが、新曲とリミックス曲を収録した『doku』を8月20日に配信リリースする。

（関連：【映像あり】yama、☆Taku Takahashi（m-flo）提供の新曲収録の『doku』全曲トレーラー）

表題曲「doku」は、☆Taku Takahashi（m-flo）提供の新曲。yama本人が感情を吐露した日記をもとに、☆Taku Takahashiが制作したダンスナンバーだ。yamaは、自身のルーツとしてm-floへのリスペクトを公言しており、2025年4月にはデビュー曲「春を告げる」のリリース5周年を記念して、「春を告げる（☆Taku Takahashi Remix）」をリリースしている。

さらに、今作には様々なプロデューサーによるインディーズ時代楽曲のリミックス版を収録。yamaのルーツ、音楽キャリアのスタート、現在地が融合した1枚となっている。

・yama コメント

表現する、言葉にするという責任を感じると身動きがとれなくて、遠回しに包んで包んでしまったり、あるいは飲み込んだままにしてしまったり。そのたまった毒は蓄積されて自分の体内を巡り、結果的に自分で自分を苦しめることになる。そんな自分にうんざりしながら、本当は素直に言葉をつたえたかった。誰に嫌われようとも。そんなことを考えていた自分の日記をもとにTakuさんが背中を押してくれるような楽曲を書いてくれました。同じ言葉でも誰かにとっては毒で誰かにとっては薬にもなりうる。どちらにもならない中途半端な言葉で後悔するならば、勇気をだして自分が自分に誠実であることを選びたい。同じように言葉に悩んでいる人に届けば嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）