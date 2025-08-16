全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・谷中のスイーツ店『CHAYA 松緒』です。

臼と杵の手仕上げでやわらかい餅にほどよい弾力をプラス

新潟県魚沼市の農家から届く餅米「わたぼうし」を使用。杵で搗くことで粒が均等につぶれてコシの強い餅になるそう。ダシが効いた上品な甘さの「みたらし」や「てんぷら」は提供前に軽く表面を炙る香ばしさもポイント。

大納言あずき＆発酵バター450円、 天ぷら380円

テイクアウトのほか、イートインもOK。

［店名］『CHAYA 松緒』

［住所］東京都台東区谷中3-12-1

［電話］03-3828-8558

［営業時間］11時半〜17時半（17時LO）、土・日・祝11時半〜18時（17時半LO）

［休日］無休

［交通］地下鉄千代田線千駄木駅2番出口から徒歩5分

撮影／小澤晶子 、取材／井島加恵

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年5月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

