“えちえち縁日”再び……！ 「えちえちわなげチャレンジ」で特別なハンディファンを手に入れよう【C106】
【コミックマーケット106】 開催期間：8月16日～8月17日 会場：東京ビッグサイト
イベント「コミックマーケット106」にて、FANZA同人がブースを出展している。
本ブースでは、「コミックマーケット104（C104）」にも登場した“えちえち縁日”が展開。前回同様インパクトのある名前に引き寄せられブースを訪れると、目玉となる「えちえちわなげチャレンジ」が実施されていた。
「えちえちわなげチャレンジ」では、水着姿の女の子がデザインされた台に向かって輪投げをし、結果に応じて「オリジナル ハンディファン」や「FANZA同人で使えるDMMポイント」がもらえる。「いきぬき亭」に掲載されたアンケートフォームに回答すると参加することができる。
また、FANZA同人オリジナルの「ミントタブレット」やSNS投稿キャンペーンによるオリジナルステッカーの配布など、様々なFANZA同人グッズが手に入るチャンスとなっている。【えちえち縁日】
えちえち縁日の外観。縁日の屋台を彷彿とさせるデザイン
えちえちわなげチャレンジ。女の子×輪投げという新体験
オリジナルのハンディファン。「18」の数字が目を引く
オリジナルステッカー
ミントタブレット