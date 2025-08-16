イベント「コミックマーケット106」にて、FANZA同人がブースを出展している。

本ブースでは、「コミックマーケット104（C104）」にも登場した“えちえち縁日”が展開。前回同様インパクトのある名前に引き寄せられブースを訪れると、目玉となる「えちえちわなげチャレンジ」が実施されていた。

「えちえちわなげチャレンジ」では、水着姿の女の子がデザインされた台に向かって輪投げをし、結果に応じて「オリジナル ハンディファン」や「FANZA同人で使えるDMMポイント」がもらえる。「いきぬき亭」に掲載されたアンケートフォームに回答すると参加することができる。

また、FANZA同人オリジナルの「ミントタブレット」やSNS投稿キャンペーンによるオリジナルステッカーの配布など、様々なFANZA同人グッズが手に入るチャンスとなっている。

【えちえち縁日】

えちえち縁日の外観。縁日の屋台を彷彿とさせるデザイン

えちえちわなげチャレンジ。女の子×輪投げという新体験

オリジナルのハンディファン。「18」の数字が目を引く

オリジナルステッカー

ミントタブレット