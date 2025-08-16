◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人―阪神（１６日・東京ドーム）

巨人は１６日の阪神戦を「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催した。試合前の追悼セレモニーでは松井秀喜氏＝ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー＝、王貞治氏＝ソフトバンク球団会長＝、原辰徳氏＝オーナー付特別顧問＝によるセレモニアルピッチが行われた。

堀内恒夫氏はボールデリバリー役を務め、セレモニアルピッチで使用するボールをマウンドに置いた。「とにかく真っすぐマウンドまで行きたいなと思っていた。置いたときは、さすがに顔が見えるようにしました」と振り返った。

長嶋さんとは多くの時間を共有。「僕の野球生活が５９年、６０年近いんですけど、２２年間、ご一緒させていただきましたんでね。非常にお世話になったし、影響力のある方だったんで、すごい残念。これからは自分たちで少しでも野球界が良くなるようにしたい」と語る。

ファンとともに長嶋さんを追悼する特別な日となる。「こういうのは長嶋さんだからできるもの。一日、浸って過ごそうかなと思います」と実感を込めた。