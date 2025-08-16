◇プロ野球セ・リーグ 巨人-阪神(16日、東京ドーム)

長嶋茂雄さんの追悼試合で始球式を務めた松井秀喜さんが自身の投球を振り返りました。

6月3日に89歳で亡くなった長嶋茂雄さんの追悼試合として開催された伝統の一戦で、セレモニアルピッチで投手を務めたのは、長嶋さんの監督時代の教え子で巨人の第62代4番打者・松井秀喜さんでした。

打者には王貞治さんと原辰徳さんが両打席にそれぞれ入り、捕手は阿部慎之助監督、審判に高橋由伸さんが立ちました。

松井さんはマウンドに立つと、天に右手をかかげて投球。見事ストライクボールが決まりました。

松井さんは、セレモニアルピッチを終えて「ほっとした感じです。両打席に大レジェンドがおられましたので、ちょっと久しぶりにびびりましたけど、良かったです」と振り返りました。

右手を天に向かって挙げた理由については「監督投げますねって」と長嶋さんに向けた合図の意味が込められていたことを明かすと、ファンと共に追悼試合に参加できたことを「監督も一番喜んでいると思います。常にファンの皆様に気持ちが向いている方なので、ファンの方がこういう形で喜んでくださることが、一番監督自身が喜んでいると思います」と語りました。

また松井さんは、この追悼試合を通じて、長嶋さんを改めて偉大な存在と認識したとも話します。「野球の枠を超えた存在だったのじゃないかなと思いました。最近の選手は、長嶋茂雄さんの現役時代や監督時代を肌で感じていないと思うので、この機会でまたより一層どれだけ大きな存在だったかと、選手自身が感じてプレーしてほしい。なおかついいプレー、いい結果を届けてほしいなと、特に今日に関しては思います」と選手たちへのエールも送りました。