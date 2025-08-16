À¼Í¥¡¦Ý¯°æÃÒ¤µ¤ó»àµî¡¡53ºÐ¡¡Â¿Â¡´ï¤¬¤ó¤Î¾É¾õ¤¬°²½¡Ö¥Þ¥¯¥í¥¹7¡×¡Ö²øÅð¥»¥¤¥ó¥È¡¦¥Æ¡¼¥ë¡×½Ð±é
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Þ¥¯¥í¥¹7¡×¥ß¥ì¡¼¥Ì¡¦¥¸¡¼¥Ê¥¹Ìò¡Ö²øÅð¥»¥¤¥ó¥È¡¦¥Æ¡¼¥ë¡×¥»¥¤¥ó¥È¡¦¥Æ¡¼¥ëÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¼Í¥¤ÎÝ¯°æÃÒ¤µ¤ó¤¬8·î13Æü¤ËÂ¿Â¡´ï¤¬¤ó¤Î°²½¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£53ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£16Æü¤ËÝ¯°æ¤µ¤ó¤Î¸ø¼°X¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ý¯°æ¤µ¤ó¤Î¸ø¼°X¤Ç¡ÖÝ¯°æÃÒ¤Ï¤«¤Í¤Æ¤«¤é¼£ÎÅÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤¿Â¿Â¡´ï´â¤Î¾É¾õ¤¬°²½¤·¤¿¤¿¤á8·î4Æü¤Ë¶ÛµÞÆþ±¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾É¾õ¤¬²þÁ±¤»¤º¤ËÀ¿¤Ë»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é8·î13Æü¤Ë±ÊÌ²¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¸Á°¤ËÄºÂ×¤·¤Þ¤·¤¿Â¿¤¯¤ÎÀ¼±ç¤Ê¤é¤Ó¤Ë¤ª¸«Éñ¤¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¿¼¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤Èë¾Êó¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÝ¯°æÃÒ¤ÏÉÂµ¤¤«¤é¤Î´°Á´¤Ê¤ëÉü³è¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¼£ÎÅ¤Ë¤Ï¾ï¤Ë»ä¤É¤â¤È°ì½ï¤ËÁ°¸þ¤¤Ë·üÌ¿¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»ä¤É¤â¤ÏÂçÊÑ²ù¤·¤¯ÈáÄË¤Ê»×¤¤¤ËÊë¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§ÍÍ¤Ë¤Ï¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£Áòµ·¤Ï»ä¿Í¤È¤·¤Æ¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¤Î¤ÇÁòµ·¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¢¼èºà¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Ý¯°æ¤µ¤ó¤Ï10Æü¤ËX¤òÄÌ¤¸¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢17Æü¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ý¯°æ¤µ¤ó¤Ï¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Þ¥¯¥í¥¹7¡×¥ß¥ì¡¼¥Ì¡¦¥¸¡¼¥Ê¥¹Ìò¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¡Ö²øÅð¥»¥¤¥ó¥È¡¦¥Æ¡¼¥ë¡×±©µÖ²êÈþ / ²øÅð¥»¥¤¥ó¥È¡¦¥Æ¡¼¥ëÌò¡¢¡Ö¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡½ÌÀ¼£·õµÒÏ²Ì¡ëý¡½¡×´¬Ä®ÁàÌò¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¿Íµ¤ºî¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²Î¼ê¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤¿¡£2016Ç¯9·î¤Ë¡ÖÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÂç»ö¤ÊÀ¼¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê½Ð¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢2019Ç¯¤Ë³èÆ°¤òºÆ³«¡£¶áÇ¯¤Ï¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¥·¥í¥ÊÌò¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤¿¡£