◇ナ・リーグ パドレス2―3ドジャース（2025年8月15日 ロサンゼルス）

パドレスは15日（日本時間16日）、敵地でのドジャース戦に競り負け、連勝が5で止まった。7回途中から4番手で登板した松井裕樹投手（29）は2/3回を無安打1四球無失点だった。

打線は2回にロレアノのソロで先制も相手先発・カーショーを打ちあぐね6回までわずか2安打に抑え込まれた。1―3の8回、相手3番手・ベシアから3四死球をもらい満塁の好機をつくると、アラエスの左犠飛で1点差。ただ、なおも2死一、二塁でマチャドが遊飛に打ち取られ同点機を逃した。2―3の9回も1死からメリルが中前打で出塁したが、後が続かず1点差ゲームを落とした。

松井は1―3の7回1死一塁から登板し、代打・コールを四球で歩かせたが、フリーランドを見逃し三振、ロハスを遊ゴロに打ち取り、無失点でしのいだ。

試合後、マイク・シルト監督は8死球が飛び交った前回対戦から一転、この日は試合前にはドジャース・ロバーツ監督とメンバー表交換の際には笑顔で握手。試合は競り負けたものの僅差の好勝負を繰り広げ「クリーンなゲームだった。本当にクリーンな試合。（オープナーの）ペラルタは素晴らしかった。まさに我々が期待していた通りにトップ打線を抑えフリーマンを仕留めた。（2番手の）バスケスも2失点はしたけれど6回まで持っていってくれた。ブルペンもよくやってくれて試合を食い止めてくれた。あと一歩乗り越えられなかったけどね」と振り返った。

攻略できなかったドジャース先発カーショーについては「将来の殿堂入り確実のクレイトン・カーショーには大きな敬意を払っている。彼がこれまで歩んできた困難を考えれば、それでもなお18年目にして競争心や情熱を持ち続けていることは本当に賞賛に値する。ただ今日は対戦相手だったわけで、彼はうまく投げてきた。球速を上げ下げしていた。こちらもいいスイングも何本かあったけど、彼がしっかり役割を果たした」と分析した。

3回無死一、二塁からロハスのバントが小飛球となり、三塁・マチャドがダイビングキャッチを試みるもグラブの土手に当たってバント安打となった。ここから逆転を許したことには「素晴らしいプレーだった。あれがアウトになっていれば、一、二塁のままだったから満塁にはならなかった。違う展開になっていたはず。でも努力という点では、本当に素晴らしいプレーだった。チームのみんなも最後まで戦った。あと、（捕手）フェルミンのプレーもそうだ。フェンスに突っ込むように全力で走ってアウトを取ろうとした。努力も意志も競争心も十分にあった。彼は試合にも残ったし、本当にタフな選手だ。カメラにぶつかった時はすねを痛めたようだ。安全な場所じゃなかったからね。全力でぶつかった瞬間は胸骨や肋骨をやったかと思ったけど、どうやら大丈夫そうだ」と闘志あふれるナインのプレーを称えた。

チームは13日（同14日）のジャイアンツ戦で5連勝を飾り、ナ・リーグ西地区でドジャースに代わって首位を奪取。1ゲーム差で首位攻防戦を迎えたが、わずか1試合で再び同率首位に並ばれた。