¡¡¡Ú¥Ý¡¼¥È¥é¥ó¥É¡ÊÊÆ¥ª¥ì¥´¥ó½£¡Ë¶¦Æ±¡ÛÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¥Ý¡¼¥È¥é¥ó¥É¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ï15Æü¡¢¥ª¥ì¥´¥ó½£¥Ý¡¼¥È¥é¥ó¥É¤Î¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¥¨¥Ã¥¸¥¦¥ª¡¼¥¿¡¼CC¡Ê¥Ñ¡¼72¡Ë¤ÇÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢12°Ì¤Ç½Ð¤¿´ä°æÌÀ°¦¤¬6¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î67¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»10¥¢¥ó¥À¡¼¤Î134¤Ç4°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¼ó°Ì¤È¤Ï2ÂÇº¹¡£
¡¡68¤Î¾¡¤ß¤Ê¤ß¤ÏÄÌ»»6¥¢¥ó¥À¡¼¤Î20°Ì¡¢ÃÝÅÄÎï±û¤È´ä°æÀéÎç¤Ï70¤Ç5¥¢¥ó¥À¡¼¤Î27°Ì¡¢68¤Î½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï4¥¢¥ó¥À¡¼¤Î39°Ì¡¢70¤ÎµÈÅÄÍ¥Íø¤Ï3¥¢¥ó¥À¡¼¤Î48°Ì¤Ç·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£71¤ÎÀ¾Â¼Í¥ºÚ¤Ï1¥¢¥ó¥À¡¼¡¢73¤ÎÇÏ¾ìºé´õ¤Ï1¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¢75¤ÎºûÀ¸Í¥²Ö¤Ï9¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ÇÍ½ÁªÍî¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£