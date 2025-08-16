世帯5％前後、個人3％前後と好調とは言えない視聴率ながら、話題になっているのが櫻井翔（42＝写真）主演の「放送局占拠」（日本テレビ系＝土曜夜9時）だ。2023年の「大病院――」、24年の「大空港――」に続く3年連続の“占拠”シリーズは、嵐の“同僚”松本潤（40）主演の「19番目のカルテ」（TBS系＝日曜夜9時）に視聴率では大きく水をあけられているが、TVerのお気に入り登録数は140万超え（8月15日現在）と逆に圧倒。夏ドラマ唯一の100万台とトップを独走している。



ネット上では《バカバカしいのも愛嬌だったけど、さすがに飽きた》《クソ長いコントを見せられてるみたい》など批判的な声もあり、レビューサービスFilmarksでの評価は3.2（8月15日現在）と高くはない。その一方で《なんだかんだでつい見てしまう》《子供といっしょにツッコミ入れながら楽しんでる》《お約束ってわかっててもクセになる》など肯定的なレビューも目立つ。



「《くだらない》とバッサリ切られたり、3年目で飽きられたりするのは、ある程度覚悟の上でしょう。むしろ『やってやろう！』という現場の熱量に視聴者が引き込まれている状況が、SNSに表れています。その点で広告業界での評価は高い」（広告代理店関係者）



テレビコラムニストの亀井徳明氏も「賛否両論あって当然というか、健全。でも日テレがこのシリーズを鉱脈としているのは感じますね」と、こう続ける。



「今のおじさん世代が少年期、テレビに夢中だったころ、オトナに『くだらない』とされていたものこそ面白かった。今、それを大真面目にやっていると思えばいい。大人目線で批判する人もいれば、あの頃のワクワク感を思い出すオトナもいる。近所の小学生たちの会話から『ウソだろ』と話す声が聞こえたときは、なぜかうれしくなっちゃいました。子供には“ただ面白い”んでしょうね。このノリで3年続くと、大人世代も《次は〇〇占拠か》とか《犯人グループがかぶるお面は〇〇に》なんて大喜利にもなって盛り上がれるし、ネタドラマ扱いはむしろ大歓迎なんじゃないでしょうか」



3年連続で同じフォーマットをやり切る制作陣の姿勢は、賛否を超えて話題になる。犯人グループが人質を追い詰めるのが、かつてバラエティー番組でさんざん笑った“熱湯風呂”や“天井からタライ”“パイ投げ”というネタのオンパレードなのも、次の“考察”の対象になりそうだ。



「連ドラの評価基準にはリアリティーや共感性、迫真の演技とか緻密でよく練られた構成などがありますが、それとは別の“吸引力”がありますよね。素直に面白いというのは恥ずかしいんだけど、つい見ちゃう“元少年”が狙いなんだと思います」（前出の亀井徳明氏）



少年の心を持ったおじさんこそがターゲットなのか。果たしてこの路線、来年5月の嵐解散後もネタは続くのか。

