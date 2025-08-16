味見で半分なくなる!?旨すぎ「ごまキャベツ」副菜

キャベツの大量消費にぴったりなのは、せん切りでもなくスープでもなく、「ごまキャベツ」。ごまの風味が香るキャベツは、半玉で作ったとしても家族みんなが一瞬で食べきってしまうこと間違いなしです。今回は、ぜひ一度は作ってほしい、4000人が絶賛した殿堂入りレシピをご紹介します。

▼味見が止まらない！半玉が一瞬でなくなる

ゆで時間によって食感が変わるのもポイントです。





実際にこの記事を作った人の感想

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも「子どもたちがおかわりしてくれました」「キャベツの半切りが一瞬でなくなりました！」など、簡単に作れるのに、おいしすぎて気づいたらなくなっているという、レシピの手軽さや味を絶賛する声がたくさん届いています。





キャベツ以外の野菜で作っている人もいました。油揚げを追加したり、かつお節を使ったり、さまざまなアレンジがあります。味見だけでなくなってしまうほどおいしいキャベツの食べ方、ぜひ試してみてください。（TEXT：青木千奈）

