元尼神インター誠子、手作り弁当公開「野菜たっぷり」「ホクホクで美味しそう」の声
【モデルプレス＝2025/08/16】元お笑いコンビ・尼神インターの誠子が月16日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】誠子「彩りが綺麗」と話題の手作り弁当
誠子は「長野おべんとう」と題し、アスパラのくるみ和えや玉ねぎのナムル、卵焼き、かぼちゃの煮物など、手作りのおかずを詰めた弁当を披露。さらに「お野菜はすべて下條村のおばあちゃん達が育ててくれたもの」と、地元の野菜を使ったことも明かした。写真には、芋がゴロゴロと入った味噌汁も添えられている。
この投稿に、ファンからは「野菜たっぷり」「ホクホクで美味しそう」「彩りが綺麗」「美味しそうで食べたい」「料理上手で羨ましい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
