¡¡µð¿Í¤Î²¦Äç¼£»á¤¬£±£¶Æü¤Î¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄÄÉÅé»î¹ç¡×¡Êµð¿Í¡½ºå¿ÀÀï¡áÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÂÇ¼ÔÌò¤òÌ³¤á¤¿¡£

¡¡¹ë²ÚÌò¼Ô¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡£¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¤Ï¾¾°æ½¨´î»á¤¬Åê¼êÌò¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢¸¶Á°´ÆÆÄ¤ä¹â¶¶Í³¸µ´ÆÆÄ¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤é¤¬½¸·ë¡£²¦»á¤Ïº¸ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¾¾°æ»á¤ÎÅêµå¤ò¸«¼é¤ë¤È¡¢¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¥ß¥Ã¥È¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤ÆÂç¤­¤¯¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£

¡¡ÂçÌò¤ò½ª¤¨¤¿²¦»á¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤¬ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿Æü¤Ç¤Í¡¢¤³¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç¡¢º£¤³¤Î»þ¤ò³§¤µ¤ó¤¬²¿¤«¤¹¤´¤¯¤·¤¿¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Í¡£»ä¤â¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡¢¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶­¤ò¹ðÇò¡£

¡¡Ä¶Ëþ°÷¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤Ëµ¤»ý¤Á¤ò¶¦Í­¤·¤¿¤¬¡ÖËÍ¤Ê¤ó¤«±¿¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸»þÂå¤ò²á¤´¤·¤Æ¤­¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÆüËÜ¤ÎÌîµå³¦¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÅö»þ¤Î¹ñÌ±¤Îµ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡×¤È¼«¿È¤ÎÎ©¾ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¥ß¥¹¥¿¡¼¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤È¡ÖÄ¹Åè¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï»ÄÇ°¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ß¤ó¤Ê¤Çµ§¤ê¤Ë¤Ä¤±¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤ÇÄ¹Åè¤µ¤ó¤ò»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Çµ¤»ý¤Á¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¤ä¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£

¡¡²¦»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯µ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌîµåÁª¼ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¡×¤À¤Ã¤¿¥ß¥¹¥¿¡¼¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¾ï¤Ë¾¡¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Í¡¢º£Æü¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤é¤·¤¤¾¡¤ÁÊý¤ò¤Í¡£¤¤¤¤¾¡¤ÁÊý¤ò¤·¤Æ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤Í¡¢ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬´üÂÔ¤ò¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Ê¥¤¥ó¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£