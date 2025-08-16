メッツが１５日（日本時間１６日）に本拠地シティ・フィールドで行われたマリナーズ戦に９―１１で敗北。これで３連敗となり、８月は２勝１１敗の大ブレーキとなっている。

１２日（同１３日）のブレーブス戦で連敗を「７」で止めたかと思えば、またしても連敗…。ナ・リーグ東地区の２位につけながらも首位に立つフィリーズとは６ゲーム差まで広がった。地元ニューヨークからの風当たりは強まるばかりで、その矛先は１５年総額７億５０００万ドル（約１１４７億円＝当時）の超メガ契約で加入したフアン・ソト外野手（２６）にも向けられている。

この日のソトは「２番・右翼」で先発出場して３０号ソロを放ち、打率２割５分２厘、７０打点。移籍１年目のシーズン序盤は打撃不振に苦しんだが、気づけば十分見栄えがする成績まで押し上げてきた。ところが、チームの成績不振と高額契約に見合う働きかどうかの議論は尽きず、ついにはとんでもない話まで持ち上がった。

ニューヨークに拠点を置くラジオ局「ＷＦＡＮ」でパーソナリティを務めるブランドン・ティアニー氏は、ソトについて「彼が２６歳に見えるか？ ２６歳ならもっと若々しい輝きがあるはずだが…。おそらく２６歳ではない可能性が高いだろう」と年齢詐称を疑った。

突拍子もない発言に米メディアやリスナーは騒然。「アスロンスポーツ」は「ティアニーの発言にはリスナーやソーシャルメディアのユーザーから激しい批判が殺到した」と伝え「ＦＡＮＳＩＤＥＤ」は「ニューヨークのラジオ局が狂った陰謀論を流す」と題して「極めて的外れ」「無責任な持論」「ラテン系の野球選手に対する時代遅れの偏見」「白人のアメリカ人選手がソトと同じように年齢を疑われることは絶対にない。２０２５年に何をしているのか」などと厳しく糾弾している。