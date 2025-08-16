全国各地の川や湖で相次ぐ水難事故は、午後１〜４時台の明るい時間帯に多発していることが、水辺での事故などを調査する公益財団法人・河川財団の分析でわかった。

昼食後の気の緩みや疲れなどが原因とみられ、専門家はライフジャケット着用の徹底を呼びかけている。

水難事故の要因は様々で、子どもから高齢者まで年齢に関係なく起きている。

河川財団は、２００３年から２４年に報道された川や湖などでの水難事故３９２０件を分析。その結果、午後１時〜４時台には３００件を超え、３時台の４４１件がピークだった。

事故に遭う状況では、川遊びなど水の中での活動中が約６割を占めていたが、川の近くでボール遊びなどをしていたり、橋から転落したりしたケースも約３割あり、水辺は常に危険と隣り合わせであることが示された。

菅原一成上席研究員は「昼食後は気が緩みがちになり、朝から活動すると疲れも出てくるため、事故が起きやすい。必ずライフジャケットを着用すべきだ」と指摘。飲酒後の事故もあるという。

今年も川や海などで事故が相次いでいる。日本財団などが、報道された水難事故を分析したところ、事故に遭った人は７月１日〜８月１１日に１８８人に上り、うち１１８人が亡くなっている。警察庁の統計では、昨年水難事故に遭った人は過去１０年で最多の１７５３人（死者・行方不明者８１６人）だった。

夏休みに目立つ子供の事故

夏休み期間中は子どもの水難事故が目立つ。今年７月には、和歌山県紀の川市で川遊び中の男子中学生が溺れて亡くなった。

子どもの事故防止に取り組むＮＰＯ法人「セーフキッズジャパン」顧問で小児科医の山中龍宏さんは「２０分水遊びをしたら１０分休むようにし、付き添いの大人は子どもの機嫌が悪い、足取りが重い、など疲れのサインに注意して」と話す。

事故防止の啓発に取り組むＮＰＯ法人「アクアキッズセーフティープロジェクト」のすがわらえみ代表は、事前の備えと対策の重要性を強調。具体的には〈１〉ライフジャケットや、かかとが外れない靴を着用する〈２〉子どもは１人で遊ばせない〈３〉物が流されても追いかけない――などを挙げる。

また、救助に向かった人が犠牲になるケースが後を絶たないことから「溺れた人がいても飛び込まずに１１９番、海なら１１８番に通報して」と呼びかける。

小学生の時に川で溺れた経験がある京都市の自営業小松瑶子さん（３６）は運良く父親に助けられたが、ライフジャケットは着ていなかった。小松さんは「泳ぎは得意だったのに、何もできず足がつかない所まで流された」と振り返り、事前準備や保護者の付き添いの大切さを訴えた。