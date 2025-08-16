¥¢¥°¥Í¥¹¡¦¥Á¥ã¥ó¡Ö50Ç¯Á°¤ÎÉþ¤âÃå¤ì¤Þ¤¹¡×¡¡70ºÐ¤òÁ°¤ËÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª
¡¡²Î¼ê¤Î¥¢¥°¥Í¥¹¡¦¥Á¥ã¥ó¡Ê69¡Ë¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿·´©¡Ø¤Ò¤Ê¤²¤·¤Ï¤Ê¤¼¸Ï¤ì¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¿·´©È¯É½²ñ¡õ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥é¥¤¥Ö¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û70ºÐÁ°¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡ª¾Ð´é¤Î¥¢¥°¥Í¥¹¡¦¥Á¥ã¥ó
¡¡¥¢¥°¥Í¥¹¤Ï14ºÐ¤Ç¹á¹Á¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢17ºÐ¤ÇÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡Ö¤Ò¤Ê¤²¤·¤Î²Ö¡×¤Ç¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤ÎÂç³Ø±¡¤ËÎ±³Ø¡¢Çî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¡£3¿Í¤ÎÂ©»Ò¤ò°é¤Æ¡¢3¿Í¤ÎÂ©»Ò¤â¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Ë¹ç³Ê¡£²Î¼ê¡¦¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¡¦¶µ°é³ØÇî»Î¤È¤·¤Æ¥Þ¥ë¥Á¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£ËÜ½ñ¤Ï8·î20Æü¤Ë70ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¥¢¥°¥Í¥¹¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¿´¤âÂÎ¤â¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¤Î45¤Î¥Ò¥ó¥È¤òµ¤·¤¿¡¢¡Ö¸Ï¤ì¤Ê¤¤¡×ÈëÌ©¤ËÇ÷¤ë°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥°¥Í¥¹¤Î70ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤·¤¿Âç¤¤Ê¥±¡¼¥¤¬±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡ÖËÜÅö¤Ë70ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½¸¤Ã¤¿Ìó100¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é½ËÊ¡¤µ¤ì¡Ö³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÇ¯¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¼ã¤µ¤ÎÈë¤±¤Ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¬µÚ¤Ö¤È¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤é¤Û¤ÜÊÑ²½¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¡Ö¤¿¤Ö¤ó50Ç¯Á°¤ÎÉþ¤âÃå¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
