福井県敦賀市の山里に「天国とつながるポスト」が設置され、２００通を超える便りが寄せられた。

亡くなった人を思い、残された人が書いた手紙だ。悲しみや喪失感から立ち直る支えとする「グリーフケア」の一環で、同様の動きは各地で静かに広がっている。（敦賀支局 高山智仁）

敦賀市の愛発（あらち）公民館に、二つのポストが並んでいる。故人への手紙を送る「亡き人へのポスト」と、残された人が故人の気持ちになって自分自身に書いた手紙を送る「亡き人からのポスト」だ。直接投函（とうかん）できるほか、ポスト宛てに郵送することもできる。

「貴方（あなた）と過ごした時間はとても幸せでした。『ほんとうにありがとう』『ほんとうにほんとうにありがとう！』『大好きだよ』」

「この結論が分かっていたら 私は入院をしなかったし あの施設に貴方を託すこともなかったです。 つらい思いをさせてしまってほんとうにごめんなさい」

昨年１０月に関西学院大の「悲嘆と死別の研究センター」が設置した。ほとんどの手紙は「亡き人へのポスト」宛てで、故人への感謝や謝罪がしたためられている。

死と生に関する学問をテーマに２０２１年に開設されたセンターでは、グリーフケアの手法などを研究する。坂口幸弘教授（臨床死生学）が「言い表せない気持ちや思いを手紙という形で言葉にして向き合うことが、心の回復の一助になる」と、ポスト設置を発案した。

手紙の著作権はセンターに譲渡され、一部はセンターが各地で開く「天国とつながるお手紙展」で公開される。ある程度たまれば、焚（た）き上げて供養する方針という。

事件・事故の犠牲者に関わる東京都のＮＰＯ法人が愛発公民館に拠点を置いており、関学大の同センター研究員がメンバーだった縁で、設置場所を決めた。坂口教授は「自然豊かで、関西や中京圏から適度な距離がありつつ、行き来しやすい。『愛』を『発』するという地名も癒やしにつながる」と評価し、「思いを発することで心は軽くなる。今、つらい人は試してほしい」と呼びかけている。

宛先は〒９１４・０３０２ 敦賀市疋田３７の１ 「亡き人へのポスト」または「亡き人からのポスト」。問い合わせは、同センター（akata@kwansei.ac.jp）へ。

「故人への手紙」香川や京都でも

大切な人を亡くした遺族を対象にしたグリーフケアは、近年、注目されている。

厚生労働省は２０２１年度、子どもを亡くした家族のニーズや、自治体や医療機関の支援状況を調査した。情報提供が不十分だったり、支援体制に地域差があったりすることがわかり、関連情報をまとめたパンフレットや、医療機関や自治体向けの手引を作成した。手引では、手紙を書くことや当事者同士の語り合いが「大きな心の支えとなることがある」と記している。

故人への手紙を受け付ける取り組みは他にもある。

香川県三豊市の離島・粟島にある「漂流郵便局」には、故人宛てを含め、届け先の分からない手紙が届く。

１３年の瀬戸内国際芸術祭で、旧粟島郵便局の局舎を使い、現代芸術家の久保田沙耶さん（３７）が制作した。会期後は閉鎖予定だったが、同局に４５年間務めた中田勝久さん（９１）が運営を引き継ぎ、現在も毎週土曜日に「開局」する。現地での投函か郵送ができ、手紙は局舎内で公開されている。

京都府舞鶴市の大聖寺にある「緑のポスト」は１９年から、亡き人への手紙を受け付ける。特定郵便局を営んでいた檀家（だんか）から譲り受けたポストは当初、さい銭箱として使われていた。約２０年前に亡くなった子どもに宛てた母親からの手紙が投函され、その後も故人宛ての手紙が届くようになり、用途を変更したという。

東日本大震災の津波で多くの犠牲者が出た岩手県大槌町には、回線がつながっていない電話で亡くなった人に思いを語りかける「風の電話」が設置されており、同様の取り組みが世界に広がっている。