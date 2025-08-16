山田涼介（Hey! Say! JUMP）自身の“準備”と“攻め”を語る

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Hey! Say! JUMPの山田涼介が『VOCE』で好評連載中の『BEAUTY DICTIONARY』。10月号（8月21日発売）では、“準備・用意”という意味を持つ「prepare」をテーマに撮影が行われた。

■山田涼介「基本的に僕の人生の中に守りという選択肢はないんです」

鏡の中で自分自身を見つめたり、食事や水分を摂ったり、山田の“準備”をイメージした世界観の中で行われたシューティング。

モノトーンをベースとした印象的な空間のなか、語られたのは“準備こそが攻め”だという確かな気持ち。「基本的に僕の人生の中に守りという選択肢はないんです」という言葉のとおり、意思の強さが伝わるような撮影になった。

山田の“攻め”が詰まった『VOCE』10月号でしか見られないスペシャルな姿をぜひチェックしよう。

■『VOCE』2025年10月号表紙写真（浜辺美波、THE RAMPAGE川村壱馬）

■書籍情報

2025.08.21 ON SALE

『VOCE』2025年10月号 通常版

表紙：浜辺美波

2025.08.21 ON SALE

『VOCE』2025年10月号 増刊

表紙：川村壱馬（THE RAMPAGE）

2025.08.21 ON SALE

『VOCE』2025年10月号 Special増刊

表紙：川村壱馬（THE RAMPAGE）

2025.08.21 ON SALE

『VOCE』2025年10月号 Special Edition

表紙：浜辺美波

『VOCE』公式サイト

https://i-voce.jp

Hey! Say! JUMP OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/15