決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … リミックス、フルッタ、レナ (8月8日～14日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から15日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<4935> リベルタ 東Ｓ -39.88 8/ 8 上期 赤拡
<9330> 揚羽 東Ｇ -29.40 8/ 8 3Q 赤転
<196A> ＭＦＳ 東Ｇ -25.78 8/13 本決算 -6.06
<5337> ダントーＨＤ 東Ｓ -23.53 8/12 上期 赤縮
<387A> フラー 東Ｇ -23.05 8/12 本決算 1.08
<4418> ＪＤＳＣ 東Ｇ -21.02 8/ 8 本決算 24.05
<8995> 誠建設 東Ｓ -20.68 8/ 8 1Q 赤拡
<4488> ＡＩｉｎｓ 東Ｇ -19.20 8/12 1Q 123.26
<2813> 和弘食品 東Ｓ -19.13 8/ 8 1Q -38.71
<4499> スピー 東Ｓ -18.94 8/14 3Q 赤転
<5247> ＢＴＭ 東Ｇ -18.82 8/13 1Q -64.71
<6562> ジーニー 東Ｇ -18.81 8/12 1Q -69.12
<7886> ヤマトモビＭ 東Ｓ -17.95 8/12 1Q 赤転
<8107> キムラタン 東Ｓ -17.86 8/ 8 1Q 赤拡
<3936> ＧＷ 東Ｇ -17.65 8/14 1Q 赤縮
<7571> ヤマノＨＤ 東Ｓ -17.50 8/14 1Q 赤縮
<6993> 大黒屋 東Ｓ -17.46 8/ 8 1Q 赤拡
<3625> テックファム 東Ｇ -17.34 8/14 本決算 -23.78
<253A> ＥＴＳ・Ｇ 東Ｓ -16.92 8/ 8 3Q 23.18
<7133> ヒュウガプラ 東Ｇ -16.79 8/12 1Q -31.91
<6137> 小池工 東Ｓ -16.32 8/ 8 1Q -47.24
<5258> ＴＭＮ 東Ｇ -16.23 8/14 1Q 赤拡
<2586> フルッタ 東Ｇ -15.90 8/14 1Q 5033.33
<7527> システムソフ 東Ｓ -15.71 8/ 8 3Q 赤拡
<5029> サークレイス 東Ｇ -15.69 8/12 1Q 赤拡
<1491> 中外鉱 東Ｓ -15.38 8/13 1Q -56.22
<4889> レナ 東Ｇ -15.38 8/13 1Q 赤拡
<9338> インフォＲ 東Ｇ -15.38 8/13 上期 -34.41
<4167> ココペリ 東Ｇ -15.30 8/14 1Q 赤転
<4783> ＮＣＤ 東Ｓ -15.00 8/ 8 1Q -25.59
<246A> アスア 東Ｇ -14.94 8/ 8 本決算 -23.43
<3989> シェアテク 東Ｇ -14.88 8/14 3Q 18.35
<7135> Ｊクラフト 東Ｓ -14.57 8/ 8 本決算 6450.00
<3773> ＡＭＩ 東Ｇ -14.38 8/ 8 1Q -27.33
<281A> インフォメテ 東Ｇ -14.32 8/13 上期 赤転
<9557> エアクロ 東Ｇ -14.14 8/14 本決算 -47.73
<4978> リプロセル 東Ｇ -13.89 8/13 1Q 赤拡
<4882> ペルセウス 東Ｇ -13.79 8/14 1Q 赤縮
<7694> いつも 東Ｇ -13.64 8/14 1Q 赤拡
<3053> ペッパー 東Ｓ -13.36 8/14 上期 赤転
<9973> ＫＯＺＯＨＤ 東Ｓ -13.33 8/13 上期 赤縮
<5138> リベース 東Ｇ -13.23 8/13 1Q -35.11
<4448> ｋｕｂｅｌｌ 東Ｇ -13.20 8/ 8 上期 725.00
<5381> Ｍｉｐｏｘ 東Ｓ -13.20 8/ 8 1Q -95.03
<4478> フリー 東Ｇ -13.14 8/13 本決算 －
<6666> リバーエレク 東Ｓ -13.08 8/ 8 1Q 赤転
<5240> ｍｏｎｏＡＩ 東Ｇ -13.02 8/14 上期 赤縮
<3825> リミックス 東Ｓ -12.73 8/14 1Q 4192.68
<7369> メイホーＨＤ 東Ｇ -12.62 8/13 本決算 19.37
<3913> ＧｒｅｅｎＢ 東Ｇ -12.56 8/14 上期 190.48
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした15日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース