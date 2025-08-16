―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から15日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<4935> リベルタ 　　　東Ｓ 　 -39.88 　　8/ 8　　上期　　　　赤拡
<9330> 揚羽 　　　　　東Ｇ 　 -29.40 　　8/ 8　　　3Q　　　　赤転
<196A> ＭＦＳ 　　　　東Ｇ 　 -25.78 　　8/13　本決算　　　 -6.06
<5337> ダントーＨＤ 　東Ｓ 　 -23.53 　　8/12　　上期　　　　赤縮
<387A> フラー 　　　　東Ｇ 　 -23.05 　　8/12　本決算　　　　1.08

<4418> ＪＤＳＣ 　　　東Ｇ 　 -21.02 　　8/ 8　本決算　　　 24.05
<8995> 誠建設 　　　　東Ｓ 　 -20.68 　　8/ 8　　　1Q　　　　赤拡
<4488> ＡＩｉｎｓ 　　東Ｇ 　 -19.20 　　8/12　　　1Q　　　123.26
<2813> 和弘食品 　　　東Ｓ 　 -19.13 　　8/ 8　　　1Q　　　-38.71
<4499> スピー 　　　　東Ｓ 　 -18.94 　　8/14　　　3Q　　　　赤転

<5247> ＢＴＭ 　　　　東Ｇ 　 -18.82 　　8/13　　　1Q　　　-64.71
<6562> ジーニー 　　　東Ｇ 　 -18.81 　　8/12　　　1Q　　　-69.12
<7886> ヤマトモビＭ 　東Ｓ 　 -17.95 　　8/12　　　1Q　　　　赤転
<8107> キムラタン 　　東Ｓ 　 -17.86 　　8/ 8　　　1Q　　　　赤拡
<3936> ＧＷ 　　　　　東Ｇ 　 -17.65 　　8/14　　　1Q　　　　赤縮

<7571> ヤマノＨＤ 　　東Ｓ 　 -17.50 　　8/14　　　1Q　　　　赤縮
<6993> 大黒屋 　　　　東Ｓ 　 -17.46 　　8/ 8　　　1Q　　　　赤拡
<3625> テックファム 　東Ｇ 　 -17.34 　　8/14　本決算　　　-23.78
<253A> ＥＴＳ・Ｇ 　　東Ｓ 　 -16.92 　　8/ 8　　　3Q　　　 23.18
<7133> ヒュウガプラ 　東Ｇ 　 -16.79 　　8/12　　　1Q　　　-31.91

<6137> 小池工 　　　　東Ｓ 　 -16.32 　　8/ 8　　　1Q　　　-47.24
<5258> ＴＭＮ 　　　　東Ｇ 　 -16.23 　　8/14　　　1Q　　　　赤拡
<2586> フルッタ 　　　東Ｇ 　 -15.90 　　8/14　　　1Q　　 5033.33
<7527> システムソフ 　東Ｓ 　 -15.71 　　8/ 8　　　3Q　　　　赤拡
<5029> サークレイス 　東Ｇ 　 -15.69 　　8/12　　　1Q　　　　赤拡

<1491> 中外鉱 　　　　東Ｓ 　 -15.38 　　8/13　　　1Q　　　-56.22
<4889> レナ 　　　　　東Ｇ 　 -15.38 　　8/13　　　1Q　　　　赤拡
<9338> インフォＲ 　　東Ｇ 　 -15.38 　　8/13　　上期　　　-34.41
<4167> ココペリ 　　　東Ｇ 　 -15.30 　　8/14　　　1Q　　　　赤転
<4783> ＮＣＤ 　　　　東Ｓ 　 -15.00 　　8/ 8　　　1Q　　　-25.59

<246A> アスア 　　　　東Ｇ 　 -14.94 　　8/ 8　本決算　　　-23.43
<3989> シェアテク 　　東Ｇ 　 -14.88 　　8/14　　　3Q　　　 18.35
<7135> Ｊクラフト 　　東Ｓ 　 -14.57 　　8/ 8　本決算　　 6450.00
<3773> ＡＭＩ 　　　　東Ｇ 　 -14.38 　　8/ 8　　　1Q　　　-27.33
<281A> インフォメテ 　東Ｇ 　 -14.32 　　8/13　　上期　　　　赤転

<9557> エアクロ 　　　東Ｇ 　 -14.14 　　8/14　本決算　　　-47.73
<4978> リプロセル 　　東Ｇ 　 -13.89 　　8/13　　　1Q　　　　赤拡
<4882> ペルセウス 　　東Ｇ 　 -13.79 　　8/14　　　1Q　　　　赤縮
<7694> いつも 　　　　東Ｇ 　 -13.64 　　8/14　　　1Q　　　　赤拡
<3053> ペッパー 　　　東Ｓ 　 -13.36 　　8/14　　上期　　　　赤転

<9973> ＫＯＺＯＨＤ 　東Ｓ 　 -13.33 　　8/13　　上期　　　　赤縮
<5138> リベース 　　　東Ｇ 　 -13.23 　　8/13　　　1Q　　　-35.11
<4448> ｋｕｂｅｌｌ 　東Ｇ 　 -13.20 　　8/ 8　　上期　　　725.00
<5381> Ｍｉｐｏｘ 　　東Ｓ 　 -13.20 　　8/ 8　　　1Q　　　-95.03
<4478> フリー 　　　　東Ｇ 　 -13.14 　　8/13　本決算　　　　　－

<6666> リバーエレク 　東Ｓ 　 -13.08 　　8/ 8　　　1Q　　　　赤転
<5240> ｍｏｎｏＡＩ 　東Ｇ 　 -13.02 　　8/14　　上期　　　　赤縮
<3825> リミックス 　　東Ｓ 　 -12.73 　　8/14　　　1Q　　 4192.68
<7369> メイホーＨＤ 　東Ｇ 　 -12.62 　　8/13　本決算　　　 19.37
<3913> ＧｒｅｅｎＢ 　東Ｇ 　 -12.56 　　8/14　　上期　　　190.48

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした15日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース