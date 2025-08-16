―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から15日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.2　ホリイフード <3077>
　25年11月期第1四半期(4-6月)の連結経常損益は4400万円の黒字(前年同期は2000万円の赤字)に浮上し、4-9月期(上期)計画の100万円に対する進捗率が4400.0％とすでに上回った。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<5985> サンコール 　　東Ｓ　 +112.85 　　8/ 8　　　1Q　　　　黒転
<3077> ホリイフード 　東Ｓ 　 +95.24 　　8/12　　　1Q　　　　黒転
<7615> 京都友禅ＨＤ 　東Ｓ 　 +87.23 　　8/13　　　1Q　　　　黒転
<3997> Ｔワークス 　　東Ｓ 　 +81.35 　　8/ 8　　上期　　　　赤縮
<6029> アトラＧ 　　　東Ｓ 　 +68.34 　　8/ 8　　上期　　　　黒転

<4586> メドレックス 　東Ｇ 　 +67.12 　　8/ 8　　上期　　　　赤拡
<3526> 芦森工 　　　　東Ｓ 　 +45.47 　　8/ 8　　　1Q　　　-47.45
<6227> ＡＩメカ 　　　東Ｓ 　 +44.09 　　8/ 8　本決算　　　 20.75
<6676> ＢＵＦ 　　　　東Ｓ 　 +43.63 　　8/ 8　　　1Q　　　108.12
<7409> エアロエッジ 　東Ｇ 　 +41.42 　　8/14　本決算　　　 28.32

<4069> ブルーミーム 　東Ｇ 　 +39.78 　　8/13　　　1Q　　　　黒転
<4594> ブライトパス 　東Ｇ 　 +37.68 　　8/ 8　　　1Q　　　　赤縮
<7814> 日本創発Ｇ 　　東Ｓ 　 +36.88 　　8/13　　上期　　　-30.36
<6574> コンヴァノ 　　東Ｇ 　 +36.34 　　8/14　　　1Q　　　　黒転
<6193> バーチャレク 　東Ｇ 　 +35.71 　　8/13　　　1Q　　　　赤縮

<4838> ＳＳＳＫＨＤ 　東Ｓ 　 +35.51 　　8/ 8　　　1Q　　　161.32
<6416> 桂川電機 　　　東Ｓ 　 +34.41 　　8/ 8　　　1Q　　　　赤転
<9271> 和心 　　　　　東Ｇ 　 +34.28 　　8/13　　上期　　　 50.00
<5034> ウネリー 　　　東Ｇ 　 +34.15 　　8/12　本決算　　　 59.37
<7906> ヨネックス 　　東Ｓ 　 +33.33 　　8/ 8　　　1Q　　　 59.45

<176A> レジル 　　　　東Ｇ 　 +32.16 　　8/14　本決算　　　 17.02
<3847> パ・システム 　東Ｓ 　 +31.91 　　8/ 8　　　1Q　　　 40.68
<5870> ナルネット 　　東Ｇ 　 +31.14 　　8/12　　　1Q　　　116.98
<7320> Ｓｏｌｖｖｙ 　東Ｇ 　 +30.72 　　8/13　本決算　　　 26.45
<4169> エネチェンジ 　東Ｇ 　 +29.43 　　8/ 8　　　1Q　　　　　－

<5843> インシュア 　　東Ｓ 　 +29.32 　　8/ 8　　　3Q　　　 55.40
<7138> ＴＯＲＩＣＯ 　東Ｇ 　 +29.23 　　8/13　　　1Q　　　　赤縮
<7082> ジモティー 　　東Ｇ 　 +29.13 　　8/14　　上期　　　 -4.05
<5998> アドバネクス 　東Ｓ 　 +27.39 　　8/ 8　　　1Q　　　　黒転
<9339> コーチエィ 　　東Ｓ 　 +27.24 　　8/ 8　　上期　　　-79.35

<4316> ビーマップ 　　東Ｇ 　 +26.24 　　8/13　　　1Q　　　　赤縮
<5587> インバＰＦ 　　東Ｇ 　 +26.19 　　8/14　　　3Q　　　110.57
<1811> 銭高組 　　　　東Ｓ 　 +24.18 　　8/ 8　　　1Q　　　212.12
<3842> ネクスジェン 　東Ｓ 　 +22.71 　　8/ 8　　　1Q　　 1537.50
<9337> トリドリ 　　　東Ｇ 　 +21.95 　　8/13　　上期　　　201.79

<4584> キッズバイオ 　東Ｇ 　 +21.59 　　8/13　　　1Q　　　　黒転
<6039> 動物高度医療 　東Ｇ 　 +21.32 　　8/14　　　1Q　　　 72.00
<5028> セカンドＸ 　　東Ｇ 　 +21.01 　　8/13　　上期　　 1142.86
<3692> ＦＦＲＩ 　　　東Ｇ 　 +20.88 　　8/13　　　1Q　　　　黒転
<5858> ＳＴＧ 　　　　東Ｇ 　 +20.77 　　8/ 8　　　1Q　　　129.23

<3856> Ａバランス 　　東Ｓ 　 +20.49 　　8/14　　　1Q　　　　　－
<9218> ＭＨＴ 　　　　東Ｇ 　 +20.09 　　8/14　　上期　　　　黒転
<7047> ポート 　　　　東Ｇ 　 +19.58 　　8/12　　　1Q　　　-12.69
<3691> デジプラ 　　　東Ｇ 　 +19.31 　　8/14　　　3Q　　　　赤転
<7685> バイセル 　　　東Ｇ 　 +19.11 　　8/14　　上期　　　 96.88

<2986> ＬＡホールデ 　東Ｇ 　 +18.72 　　8/ 8　　上期　　　194.06
<7072> インテＭ 　　　東Ｇ 　 +18.63 　　8/14　　　3Q　　　162.32
<1384> ホクリヨウ 　　東Ｓ 　 +18.60 　　8/13　　　1Q　　　391.85
<4240> クラスター 　　東Ｇ 　 +18.41 　　8/ 8　　　1Q　　　253.85
<6027> 弁護士ＣＯＭ 　東Ｇ 　 +18.33 　　8/13　　　1Q　　　 74.49

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした15日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース