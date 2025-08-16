決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … ＦＦＲＩ、ヨネックス、ＡＩメカ (8月8日～14日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から15日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.2 ホリイフード <3077>
25年11月期第1四半期(4-6月)の連結経常損益は4400万円の黒字(前年同期は2000万円の赤字)に浮上し、4-9月期(上期)計画の100万円に対する進捗率が4400.0％とすでに上回った。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<5985> サンコール 東Ｓ +112.85 8/ 8 1Q 黒転
<3077> ホリイフード 東Ｓ +95.24 8/12 1Q 黒転
<7615> 京都友禅ＨＤ 東Ｓ +87.23 8/13 1Q 黒転
<3997> Ｔワークス 東Ｓ +81.35 8/ 8 上期 赤縮
<6029> アトラＧ 東Ｓ +68.34 8/ 8 上期 黒転
<4586> メドレックス 東Ｇ +67.12 8/ 8 上期 赤拡
<3526> 芦森工 東Ｓ +45.47 8/ 8 1Q -47.45
<6227> ＡＩメカ 東Ｓ +44.09 8/ 8 本決算 20.75
<6676> ＢＵＦ 東Ｓ +43.63 8/ 8 1Q 108.12
<7409> エアロエッジ 東Ｇ +41.42 8/14 本決算 28.32
<4069> ブルーミーム 東Ｇ +39.78 8/13 1Q 黒転
<4594> ブライトパス 東Ｇ +37.68 8/ 8 1Q 赤縮
<7814> 日本創発Ｇ 東Ｓ +36.88 8/13 上期 -30.36
<6574> コンヴァノ 東Ｇ +36.34 8/14 1Q 黒転
<6193> バーチャレク 東Ｇ +35.71 8/13 1Q 赤縮
<4838> ＳＳＳＫＨＤ 東Ｓ +35.51 8/ 8 1Q 161.32
<6416> 桂川電機 東Ｓ +34.41 8/ 8 1Q 赤転
<9271> 和心 東Ｇ +34.28 8/13 上期 50.00
<5034> ウネリー 東Ｇ +34.15 8/12 本決算 59.37
<7906> ヨネックス 東Ｓ +33.33 8/ 8 1Q 59.45
<176A> レジル 東Ｇ +32.16 8/14 本決算 17.02
<3847> パ・システム 東Ｓ +31.91 8/ 8 1Q 40.68
<5870> ナルネット 東Ｇ +31.14 8/12 1Q 116.98
<7320> Ｓｏｌｖｖｙ 東Ｇ +30.72 8/13 本決算 26.45
<4169> エネチェンジ 東Ｇ +29.43 8/ 8 1Q －
<5843> インシュア 東Ｓ +29.32 8/ 8 3Q 55.40
<7138> ＴＯＲＩＣＯ 東Ｇ +29.23 8/13 1Q 赤縮
<7082> ジモティー 東Ｇ +29.13 8/14 上期 -4.05
<5998> アドバネクス 東Ｓ +27.39 8/ 8 1Q 黒転
<9339> コーチエィ 東Ｓ +27.24 8/ 8 上期 -79.35
<4316> ビーマップ 東Ｇ +26.24 8/13 1Q 赤縮
<5587> インバＰＦ 東Ｇ +26.19 8/14 3Q 110.57
<1811> 銭高組 東Ｓ +24.18 8/ 8 1Q 212.12
<3842> ネクスジェン 東Ｓ +22.71 8/ 8 1Q 1537.50
<9337> トリドリ 東Ｇ +21.95 8/13 上期 201.79
<4584> キッズバイオ 東Ｇ +21.59 8/13 1Q 黒転
<6039> 動物高度医療 東Ｇ +21.32 8/14 1Q 72.00
<5028> セカンドＸ 東Ｇ +21.01 8/13 上期 1142.86
<3692> ＦＦＲＩ 東Ｇ +20.88 8/13 1Q 黒転
<5858> ＳＴＧ 東Ｇ +20.77 8/ 8 1Q 129.23
<3856> Ａバランス 東Ｓ +20.49 8/14 1Q －
<9218> ＭＨＴ 東Ｇ +20.09 8/14 上期 黒転
<7047> ポート 東Ｇ +19.58 8/12 1Q -12.69
<3691> デジプラ 東Ｇ +19.31 8/14 3Q 赤転
<7685> バイセル 東Ｇ +19.11 8/14 上期 96.88
<2986> ＬＡホールデ 東Ｇ +18.72 8/ 8 上期 194.06
<7072> インテＭ 東Ｇ +18.63 8/14 3Q 162.32
<1384> ホクリヨウ 東Ｓ +18.60 8/13 1Q 391.85
<4240> クラスター 東Ｇ +18.41 8/ 8 1Q 253.85
<6027> 弁護士ＣＯＭ 東Ｇ +18.33 8/13 1Q 74.49
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした15日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
