【無印良品のグレー】がセンス良い！ 大人のサマ見え♡「優秀ボトムス」

そろそろコーデがマンネリ化し始めるタイミング。新しいアイテムを加えるなら何が正解？ ──今回は季節を問わず使いやすい“グレー”のアイテムに注目しました。編集部がピックアップしたのは【無印良品】から登場している、デイリーに使える「ボトムス」。普段のカジュアルコーデや旅行などにもぴったりな、サマ見えが狙えるアイテムをレポートします。

ラフな素材感ときれいめシルエットが魅力

【無印良品】「ライトスウェットスカート」\2,990（税込）

カジュアルなスウェット素材でありながら、フレアシルエットで上品にはけそうなロングスカート。生地はやや薄手なので、ロングシーズン活躍しそうです。ボリュームが出やすいので、上半身はコンパクトにまとめてメリハリをつけるのがおすすめ。

ワッフル編みの立体感で映える着こなしに

【無印良品】「ワッフル編みパンツ」\2,990（税込）

細かいワッフル編み生地を採用した、リラクシーなイージーパンツ。すっきりとしたストレートシルエットで、Tシャツやブラウスなど、トップスを選ばず合わせやすいのもポイント。ウエストは総ゴム仕様でストレスフリーなはき心地が期待できます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M