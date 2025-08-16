TBS NEWS DIG Powered by JNN

¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¸å¡¢½é¤á¤ÆÂÐÌÌ¤Ç¤ÎÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬16Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¢¥é¥¹¥«½£¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀïÆ®¤ÎÄä»ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹ç°Õ¤Ë¤Ï»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¡ÊÄäÀï¡Ë¹ç°Õ¤ËÃ£¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢º£²ó¤ÏÅþÃ£¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤´¤¯¤ï¤º¤«¤ÊÅÀ¤À¤±¤Ç¤¹¡×

¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï²ñÃÌ¸å¤Î¶¦Æ±µ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢À®²Ì¤È¤·¤ÆÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿ÄäÀï¤Î¹ç°Õ¤Ë¶á¤Å¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥í¥·¥¢¡¡¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ
¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÌäÂê¤Î²ò·è¤¬°ÂÄêÅª¤«¤ÄÄ¹´üÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢´íµ¡¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Îº¬ËÜ¸¶°ø¤ò¼è¤ê½ü¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×

°ìÊý¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï½¾Íè¤Î¶¯¹Å¤ÊÎ©¾ì¤òÊÑ¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÄäÀï¹ç°Õ¤ÏÀèÁ÷¤ê¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢ÄÉ²Ã¤ÎÀ©ºÛÁ¼ÃÖ¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£

¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï²ñÃÌ¤ò¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤ò¸ò¤¨¤¿3¼Ô²ñÃÌ¤ò³«¤¯¤¿¤á¤Î¡ÖÅÚÂæºî¤ê¡×¤À¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²ñÃÌ¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï3¼Ô²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£

¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¼õ¤±¡¢ÄäÀï¤ò¤á¤°¤ë¶¨µÄ¤Î¹ÔÊý¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÉÔÆ©ÌÀ´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£