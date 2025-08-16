今回ご紹介するのは、Instagramアカウント「guradayo」に投稿された1本の投稿です。投稿は39万1000回以上も再生され、「一生懸命生きる姿に感動した」「目を見張るほどの回復ぶりに感激」「表情の違いがすごい！」など、多くのコメントが寄せられ話題になっています。

【動画：5年間、一度も病院に行かなかった『寝たきりの超大型犬』を保護…涙が止まらない『一生懸命に頑張る光景』】

半身不随で寝たきりの超大型犬

今回、保護犬『テル』ちゃんのエピソードを紹介してくれたのは、グレート・ピレニーズをはじめたくさんのわんこと暮らすInstagramアカウント「guradayo」の投稿主さんです。

投稿主さんは、グレート・ピレニーズ仲間であるInstagramアカウント「rieko.dog.mama」の投稿主さんから「グレピレの保護犬を預かっている」との話を聞いて、会いに行ったとのこと。

そこにいたのが、1歳から保護されるまで5年間、一度も医療にかけられることなく寝たきりの状態で保護された「テルちゃん」でした。

一生懸命に頑張る光景に涙

テルちゃんの保護当時の姿をSNSで見ていた投稿主さんは、その変化に驚いたといいます。他のわんこたちと仲良く過ごす姿は、当初の不安気なテルちゃんと同じ犬と思えないほどでした。

なんと、毎日マッサージやお庭に出して運動をさせた結果、自分で歩くようになったのです。先住犬や周りの人達からの愛情が注がれ、自分で歩こうという気持ちが湧いてきたのでしょう。急激な変化を遂げたテルちゃんの姿に、保護されるまで過酷な5年間を過ごしていたことが伺えます…。

また、投稿主さんは、テルちゃんを見て愛犬「ダンボ」ちゃんとの出会いを思い出したといいます。ダンボくんもまた保護犬で、不適切な環境で飼養されていたところを投稿主さんがレスキューしたのでした。

同い年のダンボちゃんとテルちゃんは、なにか通じるものがあるのか、家を訪れている間は寄り添って過ごしていたそうです。

すっかり見違える表情に…

「いいんだよ。大丈夫大丈夫！」と常にポジティブな声をかけるご夫婦の姿が印象的だったと綴っている投稿主さん。ご夫婦がテルちゃんに深い愛情をかけたおかげで、保護当時27キロだった体重が32キロまで上がったそう。

また、テルちゃんの表情は、保護当時よりもずっと穏やかで幸せそうなものに変わっていたとか…。これからのテルちゃんにたくさんの幸せが訪れるよう、願ってやみません。

この投稿には「優しいわんこ達に囲まれて良かったね」「歩けるようになるといいな」「これからもテルくんのペースで頑張ってね」といったコメントが寄せられています。

今回テルちゃんのエピソードを紹介したInstagramアカウント「guradayo」では、保護犬ダンボちゃんや先住犬たちの様子が随時投稿されています。また、テルくんの最新の姿はInstagramアカウント「rieko.dog.mama」で公開中。気になる方は、ぜひチェックしてみてください。

写真・動画提供：Instagramアカウント「guradayo」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。