◆米大リーグ ドジャース３―２パドレス（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

パドレス・松井裕樹投手（２９）が１５日（日本時間１６日）、敵地・ドジャース戦で２点ビハインドの７回１死一塁から登板。２／３回を無安打無失点に封じ、３試合連続無失点で防御率４・７３となった。

最初の打者に四球を与えたが、１死一、二塁から８番・フリーランドを８５・２マイル（約１３７・１キロ）スプリットで見逃し三振。最後は２死二、三塁から９番・ロハスを遊ゴロに仕留めてピンチを脱した。ネクストバッターズサークルには大谷翔平投手（３１）の姿が見えたが、この日の対戦は実現しなかった。

この日は先発予定だったキングが左膝炎症で負傷者リスト（ＩＬ）した影響で「ブルペンデー」で臨んだパドレス。松井は「（同じ左腕の）モレホンは勝っている展開だと思っていたので、けっこう守備範囲は広いのかなと思って準備はしてました」と言い「とりあえずゼロだったので、そこは良かったと思います」と振り返った。

セットポジションのグラブの位置を変えるなど工夫した投球には「二塁走者もすごいのぞいてたんで。不利にならないように、自分を助ける意味で、日頃からやるようにという話はあるので。今日もキャッチボールからそこは準備してたんですけど」と明かした。

渡米２年目の今季はこの日で４７試合目の登板。大谷への“故意死球騒動”で守護神・スアレスが退場した６月１９日（同２０日）の敵地ドジャース戦では緊急登板でメジャー初セーブも記録した。通算１００登板にもすでに到達している。