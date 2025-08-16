元ＳＫＥ４８で女優の松井玲奈が、大ヒット映画シリーズ「ハリー・ポッター」シリーズでドラコ・マルフォイ役を演じた、英俳優トム・フェルトンとの２ショットを公開した。

１６日までに更新したインスタグラムで「夢かと思うくらい嬉（うれ）しいことがありました。ハリー・ポッターシリーズでドラコ・マルフォイを演じたトム・フェルトンさんにお会いしてインタビューをさせていただきました」と報告し、２ショットを公開。「１週間ほど前に、ブロードウェーのシアターでトムに会う夢を見ていたんですが、なんと日本でお会いできるなんて！！思わぬ形で正夢になり驚くとともに、いつかお会いしたいと思っていたトムに会えたことに感激して、涙を堪（こら）えながらのお仕事でした」などと続け、店内の様子もアップした。

投稿の最後には「（お気に入りの杖（つえ）はどれ？って聞かれて、デスイーターの杖を選んだら後退りされたのも良い思い出）（仕事のあと見上げた空があまりにも綺麗な青で『トムの瞳の色と一緒』と１人呟（つぶ）いたよね）」と、取材の裏話も明かした。

この投稿にファンからは「正夢すごいね！叶（かな）えちゃう玲奈ちゃんもすごい！完璧なハーマイオニーだよ！って言葉が私もうれしかった！！！」「登場人物みたい、すごい！かわいい」「めっちゃ羨ましい」「最強すぎる トムの目マジで綺麗なんだよね。吸い込まれる」「これはすごい！！」などの声が寄せられている。