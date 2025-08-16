◆プロ・アマ交流戦 巨人３軍０―２慶大（１６日・Ｇ球場）

左三角線維軟骨複合体（ＴＦＣＣ）損傷で離脱していたドラフト１位・石塚裕惺内野手の復帰２戦目は３打数無安打だった。

「１番・遊撃」で先発出場。初回の第１打席は二飛、３回２死の第２打席は左飛、５回２死一、二塁の第３打席は遊ゴロだった。６回の守備から交代した。

「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催されたこの試合。「全員が３番着けていてあり得ない光景。メジャーだとそういう日があると思うんですけど、日本のプロ野球でこうやって全員が３番を着けてやるだけの方の追悼試合で勝てなかったのはすごく歯がゆい思い。これからも見てくれていると思うので、変わらずやっていきたい」と誓った。

復帰２戦で５打席を消化。いい当たりも見られるが安打は出ていない。「打たされちゃっているので自分のスイングができてない。３軍の金城コーチとも話しながらやっていて『やろうとしていることは見えている。２か月のブランクがあるから、そう簡単には打てるもんじゃない』と言ってくれました。なんとか１本出せるように明日も引き続きやっていきます」と意気込んだ。