◆プロボクシング ▽ＷＢＯ女子世界スーパーフライ級（約５２・１６キロ以下）タイトルマッチ１０回戦 〇王者・昼田瑞希（判定３―０）同級８位ナオミ・カルデナス（８月１５日＝日本時間１６日、米カリフォルニア州チュマッシュ・カジノ・リゾート）

ＷＢＯ女子世界スーパーフライ級王者・昼田瑞希（２９）＝三迫＝が、挑戦者の同級８位ナオミ・カルデナス（２６）＝メキシコ＝を３―０の判定で下し、５度目の防衛に成功した。

戦績は昼田が９戦全勝（２ＫＯ）、カルデナスが９勝（２ＫＯ）１敗。

サウスポーの昼田は、序盤から体を密着させて攻めてくるカルデナスに的確に左ストレートをヒットさせ、終始主導権を譲らなかった。ジャッジの採点は、２者がフルマークの１００―９２、１者が９８―９２の大差をつける完勝だった。

３戦連続で米国での防衛戦に勝利した昼田は、リング上ですべて英語でインタビューに答えた。主催者や対戦相手に感謝を述べると、次戦で戦いたい相手を問われ「エニィワン、エブリワン オール エブリバディ、カモンベイビー」と答え、会場の笑いを誘った。

続けて「１週間前、私は親友を失いました。彼は勇敢なボクサーでした。どうか、祈りの中で彼のことを覚えていてください」と、涙で声を詰まらせながら、８日に２８歳で死去した日本・東洋太平洋スーパーフェザー級５位・神足茂利さん（Ｍ・Ｔ）に言及。米ロサンゼルスのジムでともに練習した親友を悼んだ。

最後は再び笑顔でマイクを握り「サンキューベリーマッチ。アイラブユー。Ｎｏ ｐａｓａ ｎａｄａ！（スペイン語で「どうってことないよ」の意味）」と絶叫。観客の歓声を浴びた。

また試合後、所属ジムを通じ「なんとか勝つことが出来きました！ もっともっと強くなりたいです！ 無事勝てて、無事リングを降りられてホッとしています。 本当に感謝の気持ちでいっぱいです！ もっと強くなって帰ってきます。Ｎｏ ｐａｓａ ｎａｄａ！」とコメントした。

今回の試合は、１４日（同１５日）の前日計量で、挑戦者のカルデナスがリミットを０・８ポンド（約３６３グラム）超過して計量失格。両陣営合意の上、昼田が勝利の場合はタイトル防衛、カルデナスが勝利の場合はタイトル空位という条件で実施された。

昼田はアマチュアで２９勝（１３ＲＳＣ）１６敗の成績を残し、２１年１０月にプロデビュー。２２年１２月にプロ４戦目でＷＢＯ女子世界スーパーフライ級王座を獲得。今年５月の４度目の防衛戦では、米国で最も権威のある専門誌「ザ・リング」の認定王座も獲得。ボクシング記録サイト「ＢｏｘＲｅｃ」で同級１位にもランクされている。