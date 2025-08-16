Á´ÌÕ¤Î°Ï¸ë´ý»Î¡¢Á´¹ñ¹ÔµÓ¡¡»Ù±ç³Ø¹»¤Ë¸ëÈ×¡Ö¥¢¥¤¥´¡×´óÂ£
¡¡Á´ÌÕ¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢°Ï¸ë´ý»Î¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤ÎÌÕ³Ø¹»¤ä»ë³ÐÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤ò²ó¤ê¡¢»ØÆ³¤ä»ë³Ð¾ã³²¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÍ·¤Ù¤ë¸ëÈ×¡Ö¥¢¥¤¥´¡×¤Î´óÂ£¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤¬¤¤¤ë¡£ÆüËÜ»ë³Ð¾ã³²¼Ô°Ï¸ë¶¨²ñÂåÉ½Íý»ö¤Ç¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»ÍÃÊ¤Î³ÁÅç¸÷À²¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥´¤Ï¾ã³²¤Î³Àº¬¤ò¤Ê¤¯¤¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ä¡¼¥ë¡£È×¾å¤Ç¤Ï¾ã³²¤ÎÍÌµ¤¬´Ø·¸¤Ê¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ê¡¢°Ï¸ë¤Î³Ú¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡³ÁÅç¤µ¤ó¤ÏÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô½Ð¿È¡£ÌÜ¤Î»ØÄêÆñÉÂ¡ÖÌÖËì¿§ÁÇÊÑÀ¾É¡×¤ËØí´µ¤·¡¢20ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤³¤í¤«¤éµÞ·ã¤Ë»ëÎÏ¤¬Äã²¼¡¢5¡Á6Ç¯¤Û¤É¤Ç¸÷¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥¤¥´¤ÏÂ¾¤Î»ë³Ð¾ã³²¼Ô¸þ¤±°Ï¸ëÈ×¤ÈÈæ¤Ù¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÄÌ¾ï¤Î¤â¤Î¤Ë¶á¤¤¡£¸ëÈ×¤ÎÀþ¤ÏÎ©ÂÎÅª¤ËÉâ¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ëÀÐ¤ò¸òÅÀ¤Ë¤Ï¤á¹þ¤ó¤Ç¸ÇÄê¤¹¤ë¡£ÂÐ¶É»þ¤Ï¼ê¿¨¤ê¤òÍê¤ê¤Ë¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤ÇÈ×ÌÌ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¡£
¡¡³ÁÅç¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¥¤¥´¤¬¶â·¿¤ÎÎô²½¤Ë¤è¤êÀ¸»ºÄä»ß¾õÂÖ¤Ê¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î½õ¤±¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤é2013Ç¯¤Ë¸ëÈ×¤Î¶â·¿¤òÉü³è¤µ¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¶¨²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¢¥¤¥´¤ÎÈÎÇä¤äÉáµÚ³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£