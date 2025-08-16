70歳の母が「店舗で安いスマホを買いたい」というのですが、格安SIMって実店舗はないですよね？サポート体制はどうなっていますか？

実店舗で購入できる格安SIM5選

表にあるのは、格安SIMを店舗で購入できる主なキャリアの4つです。

表

店舗数 サポート体制 ワイモバイル 約2000店舗以上 店舗、電話、チャット UQモバイル 約2000店舗以上 店舗、電話、チャット イオンモバイル 約200店舗 店舗、電話、メール、チャット mineo 約100店舗 店舗、電話、メール、チャット

※参考資料より筆者作成

格安SIMは、店舗運営にかかるコストを抑えることで安価なプランを実現しています。

しかし、近年では、高齢者や初心者でも安心して契約できるよう、店頭でのサポートを強化する動きが進んでいます。

例えば、ワイモバイルやUQモバイルは、大手キャリアのサブブランドとして豊富な店舗網を持ち、対面でのきめ細かいサポートを受けられます。スマホの購入や料金プランの相談も店頭で完結できるため「まずは話を聞きたい」という方にもおすすめです。



格安SIMは高齢者向けのサポート体制も充実

格安SIMは、対面サポートを求める高齢者の声に応えて、実店舗で対応を行うキャリアも増えています。

店舗では、スタッフが操作方法やプランの説明を丁寧にしてくれます。また、契約後のトラブルや疑問点にも、親身になって対応してくれるため、高齢者が安心して利用できます。



高齢者が格安SIMを選ぶときのポイント

高齢者が格安SIMを選ぶ際は、次のポイントを意識しましょう。

1.シンプルな料金プラン

月額料金やオプションが複雑だと使いにくいため「3GBまで990円」といった分かりやすいプランを選ぶのがおすすめです。

2.通話オプションの有無

スマホの通話が多い方は、かけ放題や定額通話オプションの有無を確認しましょう。10分以内無料など、時間制限付きのかけ放題でも十分な場合があります。

3.通信速度の安定性

快適にスマホを使うには、日中や夕方でも安定した通信速度が保たれるキャリア選びが大切です。店舗スタッフに、あらかじめ混雑時間帯の通信状況を聞いておくと安心です。



店舗で格安SIMを購入する3ステップ

店舗で格安SIMを購入する手順は以下の3ステップです。

1.店舗の来店予約をする

来店予約をすると、混雑時でも優先して案内してもらえます。

2.MNP予約番号を取得する（他社から乗り換えの場合）

他社から乗り換える場合は、来店前にMNP予約番号を取得しておく必要があります。なお、MNP予約番号の有効期限は、予約日含め15日以内の場合がほとんどです。

3.店舗で手続きをする

必要書類を持参して店舗で手続きを行います。不明点は、従業員に相談しましょう。手続き終了後は、そのまま新しいスマホを持ち帰りできます。



まとめ

今回は、高齢者が安心して利用できる格安SIMの実店舗やサポート体制について解説しました。格安SIMはコスト削減のため店舗が少ないイメージがありますが、大手サブブランドをはじめ、イオンモバイル、mineoなどが全国に店舗を展開しています。

高齢者が選ぶ際は、分かりやすい料金プラン、通話オプションの有無、通信速度の安定性が重要ですので、契約前に一度確認してみることをおすすめします。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー