こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

夏の行楽シーズン真っ盛りは忘れ物や紛失物も増えがちなので、UGREEN（ユーグリーン）の紛失防止スマートトラッカー「FineTrack Mini」の出番です！

7月から2個セットで販売していたこちらが、8月7日からは1個から購入可能に。 Appleの「探す」と連携し十分な機能を持ちながら1,999円というお手頃価格で、しかも今だとクーポンで20％オフになり1,599円で手に入りますよ！

●この記事で紹介している商品

UGREEN FineTrack Mini Smart Finder 1個 Appleの「探す」（iOSのみ）対応、18ヶ月交換可能バッテリー、80dBビープ音のスマートタグ、 紛失防止タグ/探し物、カバン、鍵、スーツケース、パスポート用Bluetoothトラッカー 1,999円 Amazonで見る PR PR

「ほぼAirTag」機能で遠近のアイテムを見つける

「FineTrack Mini」に搭載されている機能はこちら。

●Appleの「探す」と連携 ●「遠く」を探す：Bluetoothの圏外でも「探す」アプリで全地球測位の最新位置情報を確認し、アイテムを見つける ●「近く」を探す：「サウンド再生」をクリックすると80dBの大音量でアラームが鳴り、音で簡単にアイテムを見つける ●置き去り警報： ペアリングしているiPhoneなどのデバイスが一定の距離を離れると、通知が届く ●情報の共有：5台のiPhoneへのオブジェクト情報の共有、1台のiPhoneは32台までのスマートタグ接続が可能 ●コンパクトサイズ：直径わずか31.9mm

Appleの「探す」と連携し、とってもコンパクトながら遠近でアイテムを見つけてくれる。つまりスマートトラッカーにあって欲しい機能が、しっかり備わっていると言えるのではないでしょうか。

約18ヶ月も電池交換が不要！

さらに、本アイテムならではの要チェックポイントはふたつ。

ひとつ目は、やはり1,000円台というお手頃価格ながら、交換可能なボタン電池CR2032の寿命が18ヶ月と長持ちするところです！（使用環境や頻度により異なります）

ちなみに電池残量は、「探す」アプリでリアルタイムに確認できます。

便利なシリコンケースとホルダー付き

ふたつ目はシリコンケースのホルダーが付属しており、持ち運びやすく本アイテム自体を紛失しにくい点。

ホルダーのリングを付ければ鍵、バッグやキャリーケース、自転車にひっかけることができ、外せば財布などにかさばらず入れることができます。

またシリコンケースは、ちょっとした水滴から保護してくれますよ。

コスパ大納得な「FineTrack Mini」を活用して、用心深く夏の外出を楽しみましょう！

●1個

●2個セット

UGREEN FineTrack Mini Smart Finder (2) 3,499円 Amazonで見る PR PR

こちらもおすすめ

