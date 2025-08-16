◇ナ・リーグ ドジャース3―2パドレス（2025年8月15日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が15日（日本時間16日）、本拠での首位パドレスとの首位攻防3連戦初戦に「1番・DH」で先発出場。1点を追う3回無死満塁の第2打席は併殺崩れの間に打点を挙げ、2試合ぶりの打点をマークし、この回の逆転に成功した。大谷は3打数無安打1四球で連続試合安打が12で止まったが、ドジャースは逃げ切って連敗を4でストップ。ナ・リーグ西地区首位のパドレスと同率首位に立った。

試合後、デーブ・ロバーツ監督は首位攻防3連戦初戦に先勝し「今夜はマウンドに立つのにふさわしい投手がいました。ただ競い合ったというだけでなく、球の質も良かった。配球の工夫もうまく、空振りも奪えたし、弱い当たりを打たせ、効率的でした。6回まで投げてくれたのは本当に大きかった。シリーズ全体の流れを作ってくれました。素晴らしい登板でした」と6回2安打1失点で7勝目を挙げたカーショーを称えた。また、カーショーを76球で交代させた理由については「彼はデンバー（次カードのロッキーズ戦）でも投げる予定があるし、体を大事にしないといけません。もちろんまだ投げられましたが、私の判断で交代させました。6回1失点という役割を果たしてくれた。あとは他の投手がやるべき仕事をやるだけです」と説明した。

8回に救援陣の中で信頼を置くトライネンを起用した場面についても「ブルペンの使い方を考えればわかると思いますが、今日はブレイク（トライネン）を温存することはせず、8回に投入しました。最近の登板過多もありましたが、それでもあの場面は彼しかいないと判断しました。打線ではテオ（T・ヘルナンデス）が大きな本塁打を打ってくれたし、フレディ（フリーマン）の好守備もありました。本当にチーム全体でよく戦ったと思います」と振り返った。

3回にロハスの幸運なバント安打から逆転に成功したことにも「相手の守備ミスに助けられましたが、それをしっかり得点につなげられた。こういう勝ち方はチームにとって大きいです」とうなずいた。7回のT・ヘルナンデスのダメ押し弾については「ベルト付近の速球をしっかり自分のスイングで打ち返しました。彼にはそういう力があります。去年のポストシーズンでも打ちましたし、勝負どころでは必ず結果を出す打者なんです」と信頼を口にした。

マンシー不在の影響については「外から見れば大谷やフレディに注目が集まりますが、マックスが打線に与えるバランスは大きいです。左打者でありながら左投手も打てるし、出塁能力もある。相手にとって常に脅威になる存在です。彼がいない分、他の選手がカバーしなければなりません。これからは右投手が多く出てくるでしょうから、右打者陣がもっと頑張らないといけないですね」と話した。