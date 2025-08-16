◇ナ・リーグ ドジャース3―2パドレス（2025年8月15日 ロサンゼルス）

ドジャースのクレイトン・カーショー投手（37）が15日（日本時間16日）、本拠でのパドレス戦に先発。6回2安打1失点でチームの勝利に貢献し、今季7勝目を挙げた。

試合後、会見場に姿を見せたベテラン左腕は「スライダーが今日は良かった。ストライクを取ることができた」と投球を振り返った。

続けて「まだ全体的には打者に対してカウントで後手に回る場面が多かったが、スライダーに前よりキレが出て、ファウルを取れたり、ゴロを打たせたりできた」と納得の表情を見せた。

そして、3回に一塁線を破りそうなアラエスの痛烈な打球をうまく処理したフリーマンにも感謝し「好守を見せてくれて、守備に助けられた」と頭を下げた。

1日のレイズ戦から3試合続けてクオリティースタート（QS＝6回以上、自責点3以下）を達成するなど好調の要因を問われると「先発投手としては、こういう投球をするのが当然だと思っている。自分の番が来たらしっかり投げる。それだけ。他の先発投手も健康を取り戻しつつあるし、良い投球ができる投手がたくさんいる。僕はその一員として役割を果たしたい」と頼もしかった。

チームは前カードのエンゼルス戦に3戦3敗し、首位陥落。1ゲーム差で追う立場として首位攻防戦を迎えたが「長くやっていると、毎日同じように臨もうとする」とした上で「8月の1試合なので、実際にはそれほど大きな意味はないかもしれないが、今の流れを考えるとチームにとって大きな試合に感じた。勝ててよかった」と勝利に笑みを見せた。

さらに「これから6週間は楽しい時間になると思う」とシーズン終盤に向けて白熱した戦いが続くと語り「パドレスも僕らも争っていくし、この先10日間でたくさん直接対決がある。10日間で優勝が決まるわけではないですが、大きな影響を与えるでしょう。結局は、ただプレーを続けるしかない。余計な意味づけをせず、チームの力を信じてやり続けるだけ」と目の前の試合に集中することが大事と強調した。