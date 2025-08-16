元ＢｉＳＨのメンバーで、タレントのモモコグミカンパニーが１３日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」に出演。新幹線でやらかした大失敗を告白した。

この日は「ちょっと恥ずかしいコンプレックス告白ＳＰ」としてトークを繰り広げた。モモコは「一つのことにガーッて集中しちゃうことが多くて…」と切り出した。「ノイズキャンセリングイヤホンをつけて原稿とか書いたりするんですね。この新幹線で名古屋から大阪に行くはずだったんですけど…。気付いたら周りに誰もいなくて。車掌さんに声かけられて『もう降りてください。福岡で終点です』って言われたことがあって…」と終点の博多に着くまで気づかなかったと明かして、スタジオを騒然とさせた。

ＭＣの上田晋也は「福岡まで気付かないの？すごい集中力だね。それは才能だよ！そんな集中力発揮したことないもんね」と違う意味でビックリ。それでもモモコは「泣きそうでした、ホントに」と苦笑いだった。

モモコは１３日までに更新したインスタグラムで番組出演を報告していた。