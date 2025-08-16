¥¢¥°¥Í¥¹¡¦¥Á¥ã¥ó¡¢70ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÊì¤òËäÁò¡¡100ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤¿Êì¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¤Þ¤¿´Å¤¨¤¿¤¤¡×
¡¡²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¢¥°¥Í¥¹¡¦¥Á¥ã¥ó¡Ê69¡Ë¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿·´©¡Ø¤Ò¤Ê¤²¤·¤Ï¤Ê¤¼¸Ï¤ì¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¿·´©È¯É½²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£6·î¤Ë100ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥°¥Í¥¹¤À¤¬¡¢¼«¿È¤Î70ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë8·î20Æü¤ËÊì¤òËäÁò¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢Êì¤Ø¤Î¤¢¤Õ¤ì¤ë»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û70ºÐÁ°¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡ª¾Ð´é¤Î¥¢¥°¥Í¥¹¡¦¥Á¥ã¥ó
¡¡¥¢¥°¥Í¥¹¤Ï¡ÖÊì¤Ë100ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤ËÃ£À®¤Ç¤¤Æ°Î¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¤µ¤ß¤·¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿ÍÀ¸¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤â¤¦»ä¤Ï»Ò¤É¤â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Þ¤¿´Å¤¨¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ê»×¤¤¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃÂÀ¸ÆüÅö»þ¤ÎÍ½Äê¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¥¢¥°¥Í¥¹¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¤Þ¤ÀÊì¤ÎËäÁò¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤Æü¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤¬8·î20Æü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¡Ö¤½¤ÎÌë¤Ï¿ÆÀÌ¤ò½¸¤á¤Æ¡¢¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÆü¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¼þ°Ï¤«¤éÄñ¹³¤¬¤Ê¤¤¤«Ê¹¤«¤ì¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡Ö»ä¤Ï¤à¤·¤í¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡£Êì¤È±ï¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Êì¤¬ÅÚ¤Ë´Ô¤ëÆü¤È»ä¤ÎÃÂÀ¸Æü¤¬Æ±¤¸Æü¤Ç°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ï70ºÐ¤òÁ°¤Ë¡¢¤º¤Ã¤È¿´¤âÂÎ¤â¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¤Î45¤Î¥Ò¥ó¥È¤òµ¤·¤¿¡¢¥¢¥°¥Í¥¹¤Î¡Ö¸Ï¤ì¤Ê¤¤¡×ÈëÌ©¤ËÇ÷¤ë°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
