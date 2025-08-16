名古屋発♡Butteryのクッキーサンド新作＆豪華アソート登場

名古屋駅から徒歩6分、路地裏にひっそり佇む焼き菓子専門店「Buttery（バタリー）」。香り高い発酵バターを贅沢に使用したスイーツが人気です。この夏、本店・オンラインショップ限定で、チョコレートとフルーツを組み合わせた新作『Butteryショコラフリュイサンド』が登場。さらに、81枚入りの豪華アソート『バタリークッキーリュクス』には新フレーバーが仲間入り。贈り物にも、自分へのご褒美にもぴったり♡

期間限定『Butteryショコラフリュイサンド』

8月1日（金）～9月29日（月）まで、本店・オンラインショップ限定で販売される『Butteryショコラフリュイサンド』（4,860円税込）。

国産発酵バターを使ったサクサククッキーに、濃厚なダーク＆キャラメルチョコのクリームをサンド。

甘酸っぱいベリー、爽やかなレモン、トロピカルなマンゴーの3種が楽しめます。12個入りのオリジナル缶は、見た目も華やかで開ける瞬間から笑顔になれそう。

贅沢81枚♡『バタリークッキーリュクス』

同じく8月1日（金）からは、81枚入りの『バタリークッキーリュクス』（4,860円税込）に新フレーバーが登場。

フランス産発酵バター（AOP）の芳醇な香りが広がるプレーン、ざくざく食感のアマンドショコラ、香り高いアールグレイの3種を詰め合わせました。

レトロな花柄の缶はギフトにも映え、食べ終わった後は小物入れとしても活躍。1日の販売数には限りがあるので、早めのチェックがおすすめです。

贈り物にも自分時間にも♡

発酵バターの香りと丁寧な焼き上げが魅力の「Buttery」。

この夏は、爽やかなフルーツと濃厚チョコの『ショコラフリュイサンド』、そして贅沢な81枚入り『クッキーリュクス』で、心満たされるティータイムを楽しんでみませんか。

華やかな缶入りスイーツは、大切な人へのプレゼントや自分へのご褒美にぴったり。期間や数量が限られている今だけの味わいを、ぜひ手に入れてください♪