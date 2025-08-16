2026年2月6日に公開される浜辺美波とSnow Manの目黒蓮のW主演映画『ほどなく、お別れです』の特報映像が公開された。

参考：浜辺美波とSnow Man 目黒蓮が初共演でW主演 『ほどなく、お別れです』2026年2月公開へ

本作は、『神様のカルテ』を輩出した「小学館文庫小説賞」の大賞受賞作で、累計発行部数40万部を突破している長月天音の『ほどなく、お別れです』シリーズを映画化する人間ドラマ。就職活動に全敗し途方に暮れる中、とあるきっかけで葬儀会社にインターンとして就職したヒロインと、そんな彼女を厳しく指導する指南役の葬祭プランナーがタッグを組み、“最高の葬儀”を目指す。

新人葬祭プランナー・清水美空を浜辺、美空をスカウトし厳しく指導する葬祭プランナー・漆原礼二を目黒がそれぞれ演じる。監督を務めるのは、『アオハライド』や『ぼくは明日、昨日のきみとデートする』、『今夜、世界からこの恋が消えても』などの三木孝浩。脚本は、『いま、会いにいきます』、『余命10年』などの岡田惠和監修のもと、『ライオンのおやつ』（NHK BS）などを手がけてきた本田隆朗が担当する。

公開された特報映像では、決して避けては通れない“悲しみ”を明日を生きる“希望”に変えるため、“最高のお見送り”を目指す美空（浜辺美波）と漆原（目黒蓮）の2人が、葬祭プランナーとして真摯に向き合う姿が映し出されている。映像内では、納棺師としての顔も持つ漆原が「納棺の儀」を丁寧に執り行う姿も。教育係の漆原から厳しい指導を受けていた美空も、遺族や故人に対して常に誠実に寄り添う彼の姿に徐々に憧れを抱き、そんな2人がタッグを組むことで、やがて最期の瞬間に“最高の奇跡”が起こる。映画タイトルにもなっており、本映像の最後を締めくくる、漆原の「ほどなく、お別れです」という言葉に込められた、本当の意味とは。なお、この特報映像は、8月1日より全国の映画館（※一部劇場を除く）にて順次上映されている。

（文＝リアルサウンド編集部）