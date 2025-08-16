１５日、演技する斉藤瑞己（左）と北爪凜々。（成都＝新華社記者／胥氷潔）

　【新華社成都8月16日】ワールドゲームズ成都大会は15日、エアロビックミックス・ペアの決勝が行われ、日本の斉藤瑞己、北爪凜々組が金メダルを獲得した。

１５日、３位となったウクライナのハライダ（右）とクラシュビリの演技。（成都＝新華社記者／杜子璇）
１５日、演技する斉藤瑞己（左）と北爪凜々。（成都＝新華社記者／胥氷潔）
１５日、演技する斉藤瑞己（左）と北爪凜々。（成都＝新華社記者／杜子璇）
１５日、２位となったアゼルバイジャンのドルマトフ（下）とムスタファエワの演技。（成都＝新華社記者／胥氷潔）
１５日、演技する斉藤瑞己（下）と北爪凜々。（成都＝新華社記者／杜子璇）
１５日、２位となったアゼルバイジャンのドルマトフ（上）とムスタファエワの演技。（成都＝新華社記者／胥氷潔）
１５日、表彰式に臨む（左から）２位のアゼルバイジャンのドルマトフとムスタファエワ、優勝した日本の斉藤瑞己と北爪凜々、３位のウクライナのハライダとクラシュビリ。（成都＝新華社記者／杜子璇）