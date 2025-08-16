ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > エアロビックミックス・ペア、日本の斉藤・北爪組が金 成都ワールド… エアロビックミックス・ペア、日本の斉藤・北爪組が金 成都ワールドゲームズ エアロビックミックス・ペア、日本の斉藤・北爪組が金 成都ワールドゲームズ 2025年8月16日 14時33分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １５日、演技する斉藤瑞己（左）と北爪凜々。（成都＝新華社記者／胥氷潔） 【新華社成都8月16日】ワールドゲームズ成都大会は15日、エアロビックミックス・ペアの決勝が行われ、日本の斉藤瑞己、北爪凜々組が金メダルを獲得した。１５日、３位となったウクライナのハライダ（右）とクラシュビリの演技。（成都＝新華社記者／杜子璇）１５日、演技する斉藤瑞己（左）と北爪凜々。（成都＝新華社記者／胥氷潔）１５日、演技する斉藤瑞己（左）と北爪凜々。（成都＝新華社記者／杜子璇）１５日、２位となったアゼルバイジャンのドルマトフ（下）とムスタファエワの演技。（成都＝新華社記者／胥氷潔）１５日、演技する斉藤瑞己（下）と北爪凜々。（成都＝新華社記者／杜子璇）１５日、２位となったアゼルバイジャンのドルマトフ（上）とムスタファエワの演技。（成都＝新華社記者／胥氷潔）１５日、表彰式に臨む（左から）２位のアゼルバイジャンのドルマトフとムスタファエワ、優勝した日本の斉藤瑞己と北爪凜々、３位のウクライナのハライダとクラシュビリ。（成都＝新華社記者／杜子璇） リンクをコピーする みんなの感想は？