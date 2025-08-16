小島瑠璃子、SNSで“髪染め直し”披露…著名人との写真アップ増は復帰の布石？　本誌に語っていた“タイミング”

「こじるり」こと小島瑠璃子が、8月15日までにInstagramを更新。髪を染め直したオフショットを公開し、ファンからは芸能活動復帰に期待する声が寄せられている。

小島は《髪の毛の根元を染め直してリフレッシュ あっという間に8月も中盤 8月後半も頑張りましょう》とつづり、ファンを驚かせた以前の金髪よりも、さらに明るくなった髪色にイメージチェンジした写真を3枚公開した。

コメント欄には

《かなり思い切ったイメチェンしましたね オシャレですよ》

という声とともに

《芸能界戻って来ないのかな〜》

と、小島の復帰を期待する声もあがっている。

小島のInstagramは、2025年2月5日に投稿した、夫の北村功太氏の急逝に関する内容を最後に、5カ月間、更新がとまっていたが、7月5日に再開していた。

「小島さんは2023年3月、実業家の北村さんと結婚しました。同年8月には第1子の妊娠を発表し、その後、無事に出産。都内で子育てに励んでいるとの報道が出ていました。ところが2025年2月4日、自宅タワーマンションで北村さんが死亡しているのを小島さんが発見しました。遺書のようなものも見つかり、小島さんは当日、あまりのショックに体調を崩し、夫とともに救急搬送されました」（社会部記者）

遺されたのは小島と子ども、そして北村氏が立ち上げたサウナ事業を手がけるスタートアップ企業、株式会社Habitatだ。

「官報に掲載された2024年8月付の第3期決算公告によると、Habitatは総資産が約1800万円、利益余剰金が約3億円のマイナスという厳しい状況だったようです。しかし事業を展開している以上、放置することもできません。そこで小島さんが名乗り上げ、4月に代表取締役社長に就任したそうです。

小島さんはすでに『Kinacoco』という美容関係の会社を2024年9月に設立しています。ある意味では、2社めの社長ですが、さすがに元の“主”を失ったHabitatを立て直すのは難しく、解散する道を選んだようです。すでに関係者には、取引会社に向けて連絡が送られているとのことでした」（同前）

小島は亡き夫の会社を整理すると同時に、幼い子どもの育児にも追われている。

ある芸能関係者はこう語る。

「北村さんと交際していた時期は、小島さんは中国の芸能界への進出を考え、留学の準備まで進めていましたが、いまは状況がまったく変わりました。子どもは手がかかる時期ですが、そいずれ仕事に復帰したいという思いはあるようです。実際に相談を受けたという業界人もいます。デビューから2022年まで在籍していたホリプロに戻ることもできるでしょうが、いちばんは個人事務所を設立して、営業だけ業務提携をする“松田聖子式”です。すでに自分の会社を持っており、子育てとのバランスを考えるとすれば、それが順当でしょう」

7月5日、5カ月ぶりのInstagramの投稿では、子どもとプールで遊ぶ派手な金髪姿が話題となった小島。

その後、7月16日には、元AKB48の大家志津香の結婚披露宴に出席した様子を報告。さらに8月5日に更新したInstagramでは《星屑スキャットの20周年ライブへ伺ってきました! ミッツさんとはヒルナンデス!のレギュラーでご一緒したことがキッカケで仲良くさせていただいています。最初は、私が19歳の頃でした（12年前!?） ミッツさんが大好きで仕事の時もプライベートでも周りをうろちょろしていました》などとつづり、ミッツ・マングローブとのツーショット写真を公開。また同じ投稿では、《大好きなピーターさんとも数年ぶりに再会できて最高の日になりました》と、「ピーター」こと池畑慎之介とのツーショット写真も公開した。

この投稿のコメント欄にも

《早くテレビでお目にかかりたいよ》

と、芸能界復帰を望む声や

《ミッツさん、ピーターさんもこじるりちゃんを気にかけているんだね 最近、投稿が増えて嬉しい》

と、小島の投稿を喜ぶ声も出ている。

芸能記者が言う。

「Instagramの更新頻度が高まり、大家さんやミッツさん、ピーターさんら著名人との写真を立て続けに投稿した裏には、芸能界復帰へと小島さんの気持ちが傾きつつある心情がうかがえます。ファンからの復帰願望も増しているようで、お子さんのこともあるでしょうが、復帰は近いかもしれません」

2025年6月、本誌が今後の芸能活動の方針について質問したところ、小島本人からは「私自身の生活に関しては、幼い子どももいることから日本での生活を中心に考えております。今後の活動につきましては、現在のところ全くの未定です。状況が落ち着き次第、お世話になった方々に相談しながら決めて参りたいと考えております」と日本での芸能活動再開を、前向きに考えていると思える回答があった。

ファンが待ち望む、こじるりの芸能界復帰のタイミングは近いかもしれない。