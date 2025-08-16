本日2025年8月16日にプレデビュー4周年の記念日を迎えたBE:FIRSTが、初となるベストアルバム『BE:ST』を10月29日に発売することが決定した。

ベストアルバムは、プレデビュー曲「Shining One」から最新曲「空」、さらに新曲を含めBE:FIRSTの集大成となる合計32曲のベストソングを収録した2枚組となる。

LIVE盤には初のワールドツアー＜BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-＞よりニューヨーク公演が収録され、MV盤には新曲を含めた全24曲のMVを収録。BMSG MUSIC SHOP限定盤には、MV盤・LIVE盤の映像収録内容に加え、新曲やワールドツアー、ジャケット写真撮影のBehind The Scenes映像を収録。さらに「LIVE BE:ST」ではBE:FIRST Official Fan Club「BESTY」限定企画として「No.1ライブ曲」を決める「BE:ST LIVE投票」が実施される。収録されるライブ映像を決めるのはBESTY（ファンの呼称）だ。

その他、CDのみ盤の初回生産限定盤には、特典CDとして BE:FIRSTのプレデビュー曲から最新楽曲までのベストソングを繋いだ、BANVOXによる初のノンストップMIXが付属。BMSG MUSIC SHOP初回受注限定のフォトスタンド（オリジナル集合フォトカード付き）が同梱される形態もリリースされる。

さらに、『BE:ST』の発売を記念して、過去にリリースされた2枚のオリジナルアルバム「BE:1」と「2:BE」がアナログレコードとしてリリースされることが決定した。それぞれ2枚組の重量盤カラーヴァイナルで、8月16日から8月24日23時59分までの期間限定受注販売となる。コレクターズアイテムとしてはもちろん、歴史を刻んだ2枚のアルバム「BE:1」と「2:BE」の世界観をアナログレコードの音質で楽しめる貴重な機会となる。

全ての情報は「BE:ST」特設サイトにて。

そしてプレデビュー記念日である本日8月16日19時から、YouTubeでは「BE:FIRST / 祝プレデビュー4周年！[You’re My “BESTY” #60]」、19時35分からは最新曲「空」に関する映像のプレミア公開が予定されている。

◼︎SKY-HI’s Message

プレデビューから4年、「トップをひた走る事が最低条件」という使命と共にキャリアをスタートさせたBE:FIRSTは、その名に恥じない多くの栄光と成功を手にしてきました。現在の音楽シーンを語る上で欠かせない存在であると思います。

同時に、何もない新興零細芸能事務所から生まれた彼らは、常に様々な苦悩や葛藤とも闘ってきました。全てが順風満帆、とは一度も思った事がないのもまた事実です。

ただ、そのどれもが得難く、掛け替えのない宝物でありました。

ここまで受け取った全ての応援と愛と苦労に心から感謝いたします。

一方で、間もなく見えてきた”5周年”というメモリアルイヤー、本来なら一つの区切り、集大成になるのかもしれないが…

彼らにとっては新たなスタート…否、そこからが本当の闘いです。

遥かに遠くを見つめ、遥かに頂上を目掛け、何があろうと足を止めないBE:FIRSTにとって、

5周年のメモリアルイヤーは”区切り”ではなく、キャリアハイを更新して更にスピードを上げる為のきっかけであります故、

今年、デビュー4周年のタイミングにて、これまでの足跡を一つにまとめたベストアルバムをリリースします。

深く知ってくれている人々には歴史を噛み締めてもらい、

これから知ってくれる人々には入り口となる、

問答無用のマスターピース。

BE:1、2:BEを経て、本作のBE:STにて、

改めてBE:FIRSTは最高が何なのかをあなたに証明する。

10月をお待ちください。

『BE:ST』

2025/10/29（水）

レーベル : B-ME ▼特設サイト

https://befirst-sp.com/BEST/ ▼予約・購入

https://BEFIRST.lnk.to/BEST ・CD収録内容（全品番共通）

CD_01 Mood

1.Shining One (Re-recorded)

2.Bye-Good-Bye

3.Be Free

4.Message

5.Smile Again

6.Grow Up

7.Glorious

8.Blissful

9.Sailing

10.夢中

11.空

12.タイトル未定1

13.タイトル未定2

Bonus Track

14.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE

15.Smile Again -From THE FIRST TAKE CD_02 Banger

1.Gifted.

2.Brave Generation

3.Betrayal Game

4.Move On

5.Scream

6.BF is…

7.Milli-Billi

8.Boom Boom Back

9.Salvia

10.Mainstream

11.Masterplan

12.Slogan

13.Spacecraft

14.GRIT

15.タイトル未定3

16.タイトル未定4

Bonus Track

17.Gifted. -Orchestra ver.- 【AL3枚組(スマプラ対応)】初回生産限定

品番 : AVCD-63779〜81

価格 : \5,060 (税込) \4,600 (税抜)

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードC (全7種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード 特典CD : BE:FIRSTのプレデビュー曲から最新楽曲までのベストソングを繋いだ、BANVOXによる初のノンストップMIX 【AL2枚組+DVD(スマプラ対応)】LIVE盤

品番 : AVCD-63782〜3/B

価格 : \7,700 (税込) \7,000 (税抜)

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードA (全7種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード 【AL2枚組+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】LIVE盤

品番 : AVCD-63784〜5/B

価格 : \7,700 (税込) \7,000 (税抜)

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードA (全7種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード ・映像収録内容（AVCD-63782〜3/B・AVCD-63784〜5/B）

BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- 2025.6.8 in New York

1.Mainstream

2.Spacecraft

3.Brave Generation

4.Boom Boom Back

5.Milli-Billi

6.Grow Up

7.Softly

8.SOS

9.Spin!

10.Masterplan

11.Scream

12.Don’t Wake Me Up

13.GRIT

14.Shining One

15.Sailing

16.Bye-Good-Bye

17.Blissful 【AL2枚組+DVD(スマプラ対応)】MV盤

品番 : AVCD-63786〜7/B

価格 : \7,700 (税込) \7,000 (税抜)

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードB (全7種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード 【AL2枚組+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】MV盤

品番 : AVCD-63788〜9/B

価格 : \7,700 (税込) \7,000 (税抜)

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードB (全7種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード ・映像収録内容

（AVCD-63786〜7/B・AVCD-63788〜9/B）

Mood

1.Shining One -Music Video-

2.Bye-Good-Bye -Music Video-

3.Message -Music Video-

4.Smile Again -Music Video-

5.Glorious -Special Movie-

6.Blissful -Music Video-

7.Sailing -Music Video-

8.夢中 -Recording Video-

9.空 -Music Video-

10.タイトル未定1 -Music Video-

11.タイトル未定2 -Music Video-

Bonus Track

12.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE

13.Smile Again -From THE FIRST TAKE Banger

14.Gifted. -Music Video-

15.Betrayal Game -Music Video-

16.Scream -Music Video-

17.Milli-Billi -Special Dance Performance-

18.Boom Boom Back -Music Video-

19.Mainstream -Music Video-

20.Masterplan -Music Video-

21.Spacecraft -Music Video-

22.GRIT -Music Video-

23.タイトル未定3 -Music Video-

Bonus Track

24.Gifted. -Orchestra ver.- 【AL2枚組+DVD4枚組(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品

品番 : AVC1-63792〜3/B〜E

価格 : \18,700 (税込) \17,000 (税抜)

仕様 : デジパック・スペシャルBOX仕様

特典(封入) : フォトブック 【AL2枚組+Blu-ray Disc4枚組(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品

品番 : AVC1-63794〜5/B〜E

価格 : \18,700 (税込) \17,000 (税抜)

仕様 : デジパック・スペシャルBOX仕様

特典(封入) : フォトブック ・映像収録内容（AVC1-63792〜3/B〜E・AVC1-63794〜5/B〜E）

［Music Video］

Mood

1.Shining One -Music Video-

2.Bye-Good-Bye -Music Video-

3.Message -Music Video-

4.Smile Again -Music Video-

5.Glorious -Special Movie-

6.Blissful -Music Video-

7.Sailing -Music Video-

8.夢中 -Recording Video-

9.空 -Music Video-

10.タイトル未定1 -Music Video-

11.タイトル未定2 -Music Video-

Bonus Track

12.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE

13.Smile Again -From THE FIRST TAKE Banger

14.Gifted. -Music Video-

15.Betrayal Game -Music Video-

16.Scream -Music Video-

17.Milli-Billi -Special Dance Performance-

18.Boom Boom Back -Music Video-

19.Mainstream -Music Video-

20.Masterplan -Music Video-

21.Spacecraft -Music Video-

22.GRIT -Music Video-

23.タイトル未定3 -Music Video-

Bonus Track

24.Gifted. -Orchestra ver.- ［LIVE］

BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- 2025.6.8 in New York

1.Mainstream

2.Spacecraft

3.Brave Generation

4.Boom Boom Back

5.Milli-Billi

6.Grow Up

7.Softly

8.SOS

9.Spin!

10.Masterplan

11.Scream

12.Don’t Wake Me Up

13.GRIT

14.Shining One

15.Sailing

16.Bye-Good-Bye

17.Blissful ［Behind The Scenes］

・BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- Behind The Scenes

・”BE:ST” -Jacket Shooting Behind The Scenes-

・タイトル未定2 -Behind The Scenes-

・タイトル未定3 -Behind The Scenes- ［LIVE BE:ST］

Selected by BESTY

BE:FIRST Official Fan Club「BESTY」限定企画

「No.1ライブ曲」を決める《BE:ST LIVE投票》を実施いたします。

BE:FIRSTと共に歩んできたBESTYの皆さんと、

これまで一緒に積み重ねてきたたくさんの思い出を、改めて振り返り、分かち合いたい。

そんな想いから、今回の投票を企画しました。

これまでにパッケージ化された公演映像の中から（全147曲）

あなたにとっての“BE:ST1”をぜひ教えてください。

選ばれた楽曲は、BMSG MUSIC SHOP限定盤にて【映像収録】予定です。 【投票対象公演】

・”FIRST” One Man Show -We All Gifted.- 2021.11.5 in TACHIKAWA STAGE GARDEN

・THE FIRST FINAL in 2022.1.29-30 in PIA ARENA MM ※BE:FIRSTブロック

・”Bye-Good-Bye” One-day One Man Show 2022.4.24 in Tokyo Garden Theater

・BE:FIRST 1st One Man Tour “BE:1” 2022-2023 2023.1.26-27 in Yoyogi National Stadium First Gymnasium

・BE:FIRST ARENA TOUR 2023-2024 “Mainstream” 2024.2.24 in Miyagi Sports Park General Gymnasium

・BE:FIRST LIVE in DOME 2024 “Mainstream - Masterplan” 2024.3.3 in TOKYO DOME

・BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025“2:BE” 2025.1.9 in TOKYO DOME

・BMSG FES’22 2022.9.17-18 in Fuji-Q Highland Conifer Forest

・BMSG FES’23 2023.9.23-24 in Tokyo Metropolitan Gymnasium

・BMSG FES’24 2024.9.21-23 in K-Arena Yokohama 【投票受付期間】

2025年8月16日（土）〜8月22日（金）

※同一楽曲への複数投票は無効となります。ご注意ください。

あなたの「BE:ST」が、BE:FIRSTの「BE:ST」に。

皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

詳細はファンクラブページをご覧ください。

こちらの投票企画に参加される方はファンクラブへのご入会をお願い致します。

BE:FIRST Official Fan Club「BESTY」

https://bmsg.shop/pages/befirst-fc-members/ 【特殊商品(スマプラ対応)】初回受注限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品 同梱：CD+バンドルグッズ

[販売期間：2025/9/7（日）23:59まで] 品番 : AVZ1-63796〜8

POS : 498806463796/6

価格 : \8,360 (税込) \7,600 (税抜)

仕様 : デジパック

特典(封入) : トレーディングカードC (全7種類セット封入)

応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード

同梱 : オリジナルグッズ

「フォトスタンド（オリジナル集合フォトカード付き）」

特典CD : BE:FIRSTのプレデビュー曲から最新楽曲までのベストソングを繋いだ、BANVOXによる初のノンストップMIX 応募抽選特典シリアル内容

8/20発売「BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025“2:BE”」DVD&Blu-rayとのW購入で応募可能！

8/20発売「BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025“2:BE”」DVD&Blu-rayに封入されているシリアルコードと10/29発売「BE:ST」に封入されているシリアルコードが1つずつ必要となります。

対象商品各1つのシリアルコードで1口分の応募が可能です。 ※「BE:ST」に封入されているシリアルコードのみで応募可能な特典もございます。内容は後日ご案内予定です。 A賞：W購入者限定上映会1

※メンバー登壇あり（RYOKIの登壇はございません）

日程 2026年2月28日（土） B賞：W購入者限定上映会2

※メンバー登壇あり（RYOKIの登壇はございません）

日程 2026年3月1日（日） C賞：直筆サイン入りアナログサイズカード D賞：クリアファイル 応募期間

2025年10月28日（火）正午〜2025年12月15日（月）23:59まで

特設サイト： https://befirst-sp.com/BEST/

アナログレコード「BE:1」「2:BE」

発売日：2025/10/29（水）

レーベル : B-ME ▼予約・購入

https://bmsg-music-shop.com/collections/befirst_vinyl 【完全受注生産限定盤】

12inch LP 2枚組 重量盤カラーヴァイナル仕様

受注期間：2025/8/16(土) 〜 2025/8/24(日) 23:59

価格：\7,000(税抜) 1st AL「BE:1」

品番：AVJ1-63754 DISC1

【SIDE A】

1.BF is…

2.Gifted.

3.Scream

4.Moment 【SIDE B】

1.Be Free

2.Softly

3.Betrayal Game

4.Milli-Billi DISC2

【SIDE C】

1.Spin!

2.Move On

3.Brave Generation

4.Grateful Pain 【SIDE D】

1.Shining One (Re-recorded)

2.Message

3.Bye-Good-Bye 2nd AL「2:BE」

品番：AVJ1-63756 DISC1

【SIDE A】

1.Slogan

2.Masterplan

3.Boom Boom Back

4.Guilty 【SIDE B】

1.Sapphire

2.Smile Again

3.Grow Up

4.Metamorphose DISC2

【SIDE C】

1.Genesis

2.Selfish

3.Bump Around

4.Hush-Hush (BE:FIRST X ATEEZ) 【SIDE D】

1.BE:0 -interlude-

2.Glorious

3.Blissful

4.Mainstream